https://sputnik-georgia.ru/20250103/pozhar-na-sklade-pirotekhniki-na-gruzino-armyanskoy-granitse-est-postradavshie-291645319.html

Пожар на складе пиротехники на грузино-армянской границе: есть пострадавшие

Пожар на складе пиротехники на грузино-армянской границе: есть пострадавшие

Sputnik Грузия

На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T21:11+0400

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армения

грузино-армянская граница

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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Три человека пострадали в результате пожара на складе пиротехники на КПП "Баграташен"- грузино-армянская граница, сообщил Первый канал. Сообщение о возгорании на складе поступило 3 января в 12:43. Пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз. На данный момент пожар на КПП локализован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, армения, грузино-армянская граница