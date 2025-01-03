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Пожар на складе пиротехники на грузино-армянской границе: есть пострадавшие
Пожар на складе пиротехники на грузино-армянской границе: есть пострадавшие
Sputnik Грузия
На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T21:11+0400
2025-01-03T21:11+0400
2025-01-03T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Три человека пострадали в результате пожара на складе пиротехники на КПП "Баграташен"- грузино-армянская граница, сообщил Первый канал. Сообщение о возгорании на складе поступило 3 января в 12:43. Пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз. На данный момент пожар на КПП локализован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, армения, грузино-армянская граница
происшествия, новости, армения, грузино-армянская граница
Пожар на складе пиротехники на грузино-армянской границе: есть пострадавшие
21:11 03.01.2025 (обновлено: 21:12 03.01.2025)
На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз
ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Три человека пострадали в результате пожара на складе пиротехники на КПП "Баграташен"- грузино-армянская граница, сообщил Первый канал.
Сообщение о возгорании на складе поступило 3 января в 12:43. Пострадавшие были доставлены в больницу.
На месте происшествия были мобилизованы пять бригад пожарных, спасатели, сотрудники полиции, водовоз.
На данный момент пожар на КПП локализован.