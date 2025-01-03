https://sputnik-georgia.ru/20250103/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-byvshego-gosministra-lekishvili-291644267.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госминистра Лекишвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госминистра Лекишвили

Sputnik Грузия

Лекишвили скончался на 78-м году жизни в пятницу, 3 января 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T18:47+0400

2025-01-03T18:47+0400

2025-01-03T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Тбилиси, госминистра, депутата парламента нескольких созывов, политика Нико Лекишвили, сообщили в пресс-службе главы правительства. Лекишвили скончался на 78-м году жизни в пятницу, 3 января. В 1993 году он занимал пост заместителя премьер-министра Грузии, в 1993-1995 годах был мэром Тбилиси, в 1995-1998 годах – государственным министром. Лекишвили скончался на 78-м году жизни в пятницу, 3 января. В 1993 году он занимал пост заместителя премьер-министра Грузии, в 1993-1995 годах был мэром Тбилиси, в 1995-1998 годах – государственным министром. "Батони Нико служил нашей стране с исключительной преданностью и профессионализмом, он внес особый вклад в развитие Тбилиси и всей Грузии. Выражаю соболезнования его семье, близким и всему обществу", – говорится в тексте соболезновании Кобахидзе. Свои соболезнования семье и близким политика выразил также президент Грузии Михаил Кавелашвили, мэр Тбилиси Каха Калалдзе. Лекишвили был членом парламента Грузии третьего (1992-1995), пятого (1999-2004) и шестого (2004-2008) созывов. В 2019 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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