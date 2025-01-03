https://sputnik-georgia.ru/20250103/si-tszinpin-pozdravil-prezidenta-gruzii-s-inauguratsiey-291644924.html

Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией

Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией

Sputnik Грузия

Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь" является плодотворным, заявил Кавелашвили 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T19:52+0400

2025-01-03T19:52+0400

2025-01-03T20:15+0400

новости

грузия

политика

си цзиньпин

михаил кавелашвили

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266355826_583:192:2940:1518_1920x0_80_0_0_afbc2ec1f4844b1057262dc649b71835.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили по случаю его инаугурации, отметив, что в настоящее время существующее китайско-грузинское стратегическое партнерство сохраняет положительную динамику развития, говорится в поздравительном письме. По его словам, сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь" является плодотворным, а международная координация – эффективной. Ранее с избранием на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравили лидеры Турции, Армении, Азербайджана, Сербии, Венгрии и Беларуси. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, си цзиньпин, михаил кавелашвили, китай