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Сколько человек пострадали от пиротехники в Тбилиси в новогоднюю ночь
Сколько человек пострадали от пиротехники в Тбилиси в новогоднюю ночь
Sputnik Грузия
В Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T14:51+0400
2025-01-03T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в службу скорой медицинской помощи Тбилиси поступило 33 звонка из-за травм, полученных в результате неосторожного использования пиротехники, в 20 случаях понадобилась госпитализация, сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи. Что касается других городов Грузии, то всего поступило 25 таких сообщений, из них 20 гражданам понадобилась госпитализация. Кроме того, в Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем. Госпитализация понадобилась в 64 случаях. В Грузии вводят строгие правила продажи и использования пиротехники >>По регионам зафиксировано 110 случаев пищевой и алкогольной интоксикации, госпитализировано 67 пациентов. Статистика пострадавших от использования пиротехники в Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Сколько человек пострадали от пиротехники в Тбилиси в новогоднюю ночь
14:51 03.01.2025 (обновлено: 14:53 03.01.2025)
В Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в службу скорой медицинской помощи Тбилиси поступило 33 звонка из-за травм, полученных в результате неосторожного использования пиротехники, в 20 случаях понадобилась госпитализация, сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи.
Что касается других городов Грузии, то всего поступило 25 таких сообщений, из них 20 гражданам понадобилась госпитализация.
Кроме того, в Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем. Госпитализация понадобилась в 64 случаях.
По регионам зафиксировано 110 случаев пищевой и алкогольной интоксикации, госпитализировано 67 пациентов.
Статистика пострадавших от использования пиротехники в Грузии:
2023 год – 39 пострадавших,
2022 год – 30 пострадавших,
2021 год – 51 пострадавший,
2020 год – 81 пострадавший.