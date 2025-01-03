https://sputnik-georgia.ru/20250103/skolko-chelovek-postradali-ot-pirotekhniki-v-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch-291643140.html

Сколько человек пострадали от пиротехники в Тбилиси в новогоднюю ночь

Сколько человек пострадали от пиротехники в Тбилиси в новогоднюю ночь

Sputnik Грузия

В Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T14:51+0400

2025-01-03T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в службу скорой медицинской помощи Тбилиси поступило 33 звонка из-за травм, полученных в результате неосторожного использования пиротехники, в 20 случаях понадобилась госпитализация, сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи. Что касается других городов Грузии, то всего поступило 25 таких сообщений, из них 20 гражданам понадобилась госпитализация. Кроме того, в Тбилиси было зарегистрировано 208 звонков, связанных с интоксикацией алкоголем. Госпитализация понадобилась в 64 случаях. В Грузии вводят строгие правила продажи и использования пиротехники >>По регионам зафиксировано 110 случаев пищевой и алкогольной интоксикации, госпитализировано 67 пациентов. Статистика пострадавших от использования пиротехники в Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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