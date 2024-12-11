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В Грузии вводят строгие правила продажи и использования пиротехники

В Грузии вводят строгие правила продажи и использования пиротехники

Sputnik Грузия

До 1 февраля 2025 года правительство Грузии должно будет утвердить технический регламент об условиях продажи пиротехники 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T18:04+0400

2024-12-11T18:04+0400

2024-12-11T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял в первом чтении поправки в Кодекс административных правонарушений и исходящие законопроекты, которые регулируют импорт, экспорт, производство и продажу пиротехники. Инициированные правящей партией "Грузинская мечта" на фоне акций протеста поправки поддержали 88 депутатов парламента Грузии. Получившая 61 мандат оппозиция в работе законодательного органа не участвует. Они отказались признавать результаты парламентских выборов 26 октября, заявив о фальсификации. Согласно поправкам, импорт, экспорт, производство и продажа пиротехники в Грузии будет разрешена только на основании разрешения/лицензии от МВД. В частности, разрешение нужно будет получать от Агентства государственных резервов и сервисов гражданской безопасности при Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.Надзор за соблюдением требований безопасности пиротехники обеспечит административный орган, который выберет правительство, сказал один из авторов пакета законопроектов, депутат Рати Ионатамишвили.Наказаны будут все, кто поднимет руку на грузинское государство – депутат>>По его словам, покупать и использовать отдельные категории пиротехники, определенных техническим регламентом, смогут только люди со специализированными знаниями, то есть те, кто получит соответствующий сертификат от Агентства. Согласно переходным положениям, до 1 февраля 2025 года правительство Грузии должно будет утвердить технический регламент о правилах и условиях размещения на рынке пиротехники, а также правила и условия выдачи разрешения/лицензии в целях импорта, экспорта, производства и/или реализации пиротехники. Кроме того, в рамках этого же законодательного пакета планируется введение запрета на ношение масок и использование лазеров на акциях протеста. В Грузии 28 ноября началась волна протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, парламент грузии