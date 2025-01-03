https://sputnik-georgia.ru/20250103/v-gruzii-vvodyat-kontrol-tsentrov-tekhosmotra-291643484.html

В Грузии вводят контроль центров техосмотра

В Грузии вводят контроль центров техосмотра

Sputnik Грузия

Проверка центров будет осуществляться на основании разумного подозрения или по собственной инициативе 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T18:04+0400

2025-01-03T18:04+0400

2025-01-03T18:04+0400

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техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Центры периодического технического инспектирования будут штрафовать с 3 января 2025 года в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов.Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития.Также во всех центрах будут установлены камеры наблюдения и Агентство получит полный доступ к ним.Нарушение техрегламента о периодическом техосмотре транспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, повлечет за собой штраф.Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки, – в размере 500 лари.Кроме того, законопроект также определяет наложение административной ответственности уполномоченным лицом ведомства и ее исполнение при обнаружении факта административного правонарушения на видео- или фотопленке.Техосмотр в ГрузииС 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0 л, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента>>Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей