https://sputnik-georgia.ru/20250103/v-gruzii-vyrosli-zarplaty-byudzhetnikov-291643357.html

В Грузии выросли зарплаты бюджетников

В Грузии выросли зарплаты бюджетников

Sputnik Грузия

Зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T17:01+0400

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2025-01-03T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, выросли с 1 января. В 2025 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же вырастут зарплаты, приставов, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Зарплата министров в Грузии увеличится >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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