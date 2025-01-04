https://sputnik-georgia.ru/20250104/anatomiya-kulturnogo-protesta-v-gruzii-kak-i-protiv-chego-iskusstvo-borolos-v-2024-godu-291555628.html
Анатомия культурного протеста в Грузии: как и против чего искусство боролось в 2024 году?
Анатомия культурного протеста в Грузии: как и против чего искусство боролось в 2024 году?
Sputnik Грузия
Протесты представителей сферы искусства зачастую представляются в контексте политических требований, но реальность более комплексная 04.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-04T17:07+0400
2025-01-04T17:07+0400
2025-01-04T17:07+0400
грузия
культура
аналитика
тея цулукиани
шалва папуашвили
политика
акции протеста
искусство
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271243417_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_181e1977545d8085a3958533d4546e78.jpg
Наверное, стоит пожалеть современных историков, которые будут фиксировать летопись грузинских протестов в 2024 году. Ведь митинги и события политического характера наблюдались буквально в каждой сфере деятельности страны, даже в культурном свете. А люди искусства, как известно, умеют выражать себя творчески и не терпят, когда свободная жизнь художников сковывается написанным извне сценарием. Эффект Цулукиани Сильное влияние на протесты среди творческой индустрии Грузии как в 2024-м, так и в предыдущие годы имела одна важная фигура – ныне депутат от "Грузинской мечты", экс-вице-премьер и министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. В конце сентября Цулукиани, дольше всех находившаяся на посту министра в правительстве "Мечты", объявила, что покидает свой пост и готовится стать депутатом. Однако до этого шлейф претензий к ее деятельности со стороны культурных сотрудников тянулся долгие годы. Цулукиани, юрист по профессии и возглавлявшая в 2012-2020 гг. грузинский Минюст, прославилась своими попытками установить партийный контроль над госучреждениями. Один из последних протестов против нее состоялся в феврале 2024 года. "Цулукиани не должна быть министром культуры!" – акция под таким лозунгом прошла у здания парламента в Тбилиси. Культурное сообщество Грузии вменяло Цулукиани множество упреков. Всех и не сосчитать. Красной нитью во время "царствования" Теи Цулукиани прошла жесткая реорганизация подведомственных структур, сопровождавшаяся увольнением бывших сотрудников и наказанием несогласных/непартийных в Национальном музее Грузии, Киноцентре, Доме писателей, консерватории и других культурных и научных учреждениях. Никакого тебе "Декамерона" Недовольство и острое чувство несправедливости посетили часть представителей грузинского искусства и во время принятия в стране спорных законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".Последний закон вступил в силу с 1 декабря, а с ним и поправки к 19 существующим законам, в том числе к закону о высшем образовании. В результате из учебной программы вузов пропал внушительный список уже "запрещенной литературы, которая извращает молодое поколение", а для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы. Преподаватели, правозащитники и деятели искусства вновь заговорили о цензуре и риске запрета классической литературы и кино в стране. Закон, в частности, гласит следующее: "Запрещается использование в образовательной программе высшего учебного заведения информации и/или ее распространение сотрудником высшего учебного заведения, которая направлена на популяризацию принадлежности к ни одному из биологических полов человека и/или принадлежности к полу, отличному от его биологического пола, отношений, выраженных по признаку сексуальной ориентации между представителями одного и того же биологического пола или инцеста". Представители культуры утверждают, что в итоге под запрет попадут произведения таких авторов, как Федерико Гарсия Лорка, Константинос Кавафис, Джованни Бокаччо и это далеко не полный перечень. А молодое поколение станет узколобым, не познакомится с шедеврами всемирно признанного наследия литературы, не будет расширять кругозор и просто-напросто изолируется, став проправительственными евнухами и девственницами. Кроме того, некоторые грузинские кинематографисты считают, что под ограничения попадут Педро Альмодовар, Пьер Паоло Пазолини и другие свободные авторы-художники, о творчестве которых будет нельзя даже говорить. Между тем власти поспешили пояснить детали нового пакета законопроектов, ограничивающего права сексуальных меньшинств. Следует отметить, что законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий пропаганду нетрадиционной ориентации и смену пола, и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, был внесен в начале июня 2024 года в парламент правящей "Грузинской мечтой". В сентябре депутаты от правящей партии поддержали документ в окончательном чтении. Закон активно критикует Евросоюз и правозащитные организации за ограничения прав сексуальных меньшинств. Совсем не грузинское поведение Тяжело судить, насколько это феномен маленьких стран, но в Грузии артисты в большинстве случаев не могут отделять свою гражданскую позицию и творчество.Зачастую, если они выражают свою оценку и поддержку происходящих в стране событий, это сказывается на их рабочей способности и продуктивности. Проще говоря, деятели искусства просто отказываются заниматься своими прямыми обязанностями – театром, кино, музыкой и другими сферами искусства. И выходят на акции протеста, становятся лидерами-активистами, выражают свою точку зрения, часто в радикальной форме, а также призывают других следовать их примеру. Из этого, к сожалению, вытекают сопутствующие явления: тех, кто публично не выражает свою гражданскую позицию, "травят", а кто поддерживает противоположную – их вообще, мягко говоря, ждут гром и молнии. Как говорят в Грузии, попадает всем – и коцам (простонародное название сторонников правящей партии "Грузинская мечта"), и нацам (единомышленник оппозиции, "Единое нацдвижение"), и шуашистам (тем, кто посередине).Выходит, что сегодня не быть политизированным немодно, а иногда опасно. А заниматься своей непосредственной обязанностью (творчеством) в столь "тяжелые для страны времена" – просто немыслимо. Так думает большая часть активной творческой индустрии страны. И если в стране ратуют за то, что у людей было право на выражение мнения, в обратную сторону, то есть на право без забастовок заниматься своим делом, творчеством, развитием, в том числе на благо страны – это не работает. Особенно это стало актуально в преддверии Нового 2025 года, когда протестующие против "сворачивания грузинских властей с пути европейского", буквально вынуждали представителей культуры и искусства отказываться от праздничных выступлений и концертов, сливали в Сеть личности и суммы их гонораров, полученных от власти, представляя артистов публике в плохом свете, просто из-за того, что они делали то, что они должны делать – были артистами и развлекали народ. Ни-ни. Но, конечно, не все послушно покорялись подобным настроениям. К примеру, Государственный ансамбль грузинской песни и танца "Эрисиони" дал четко понять, что их сфера – это достояние грузинской культуры, а запугивание артистов – это совсем не по-грузински. "Песня, танец, грузинская культура и идентичность – незаменимые и одни из главных отличий нас от всех остальных, – заявили в культовом грузинском ансамбле. – А буллинг и шантаж людей, мол, не пойте, не танцуйте, не празднуйте Новый год и Рождество и не вовлекайте в это детей – самое что ни на есть негрузинское отношение, какая бы причина и оправдания у этого ни были бы! Мы всегда будем петь, танцевать и ни у кого нет права помешать нам, грузинам, делать это!" Такая грузинская эстетика забастовок Но надо, действительно, отдать дань эстетике грузинских забастовок. Чего только стоит массовый перформанс грузинского народного танца "Хоруми" в декабре на проевропейской акции протеста у парламента. Митинг под лозунгом "С Хоруми в Европу", в котором приняло участие множество грузинских танцоров и не только, массово исполняя танец "Хоруми", был бесспорно впечатляющим. Если бы в стране проводился конкурс на самый эффектный протест, это акция если бы не получила "протестный Оскар", то точно бы вошла в шорт-лист. К слову, если копнуть глубже, у "Хоруми" довольно символическое для наших событий значение. Это боевой танец, в котором, больше других грузинских национальных танцев, ощущается дух патриотизма и боя. Кстати, в конъюнктуре танца танцовщики разбивают лагерь, выслеживают врага, занимаются разведкой, выходят на боевые позиции фронта и проделывают различные трюки. Все, как на последних акциях протеста. А финишные элементы "Хоруми" – бой и победа. Этого и хочет большинство протестующих. Правда, победа у всех своя. И это самое страшное и прекрасное.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
https://sputnik-georgia.ru/20241217/premer-gruzii-gotov-k-dialogu-po-povodu-vyzovov-pered-stranoy-291446553.html
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265237285_641:0:1920:1279_100x100_80_0_0_c1192ab0b95ac2d7627ca5a4cc61db90.jpg
грузия, культура, аналитика, тея цулукиани, шалва папуашвили, политика, акции протеста, искусство, тбилиси
грузия, культура, аналитика, тея цулукиани, шалва папуашвили, политика, акции протеста, искусство, тбилиси
Наверное, стоит пожалеть современных историков, которые будут фиксировать летопись грузинских протестов в 2024 году. Ведь митинги и события политического характера наблюдались буквально в каждой сфере деятельности страны, даже в культурном свете. А люди искусства, как известно, умеют выражать себя творчески и не терпят, когда свободная жизнь художников сковывается написанным извне сценарием.
Сильное влияние на протесты среди творческой индустрии Грузии как в 2024-м, так и в предыдущие годы имела одна важная фигура – ныне депутат от "Грузинской мечты", экс-вице-премьер и министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. В конце сентября Цулукиани, дольше всех находившаяся на посту министра в правительстве "Мечты", объявила, что покидает свой пост и готовится стать депутатом. Однако до этого шлейф претензий к ее деятельности со стороны культурных сотрудников тянулся долгие годы.
Цулукиани, юрист по профессии и возглавлявшая в 2012-2020 гг. грузинский Минюст, прославилась своими попытками установить партийный контроль над госучреждениями. Один из последних протестов против нее состоялся в феврале 2024 года. "Цулукиани не должна быть министром культуры!" – акция под таким лозунгом прошла у здания парламента в Тбилиси.
Культурное сообщество Грузии вменяло Цулукиани множество упреков. Всех и не сосчитать.
Но из особо горячих претензий – жесткая цензура, подрыв научных институтов, угроза культурному наследию, уничтожение монастырского комплекса Гелати, приостановка проектов в сфере искусства и науки, репрессии и уничтожение кино, а также растрата бюджетных средств.
Красной нитью во время "царствования" Теи Цулукиани прошла жесткая реорганизация подведомственных структур, сопровождавшаяся увольнением бывших сотрудников и наказанием несогласных/непартийных в Национальном музее Грузии, Киноцентре, Доме писателей, консерватории и других культурных и научных учреждениях.
"Тея Цулукиани разрушает грузинскую культуру! Цулукиани не может быть министром культуры! Культура живая и независимая!" – говорилось в заявлении протестующих.
Никакого тебе "Декамерона"
Недовольство и острое чувство несправедливости посетили часть представителей грузинского искусства и во время принятия в стране спорных законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".
Последний закон вступил в силу с 1 декабря, а с ним и поправки к 19 существующим законам, в том числе к закону о высшем образовании. В результате из учебной программы вузов пропал внушительный список уже "запрещенной литературы, которая извращает молодое поколение", а для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы. Преподаватели, правозащитники и деятели искусства вновь заговорили о цензуре и риске запрета классической литературы и кино в стране.
Закон, в частности, гласит следующее: "Запрещается использование в образовательной программе высшего учебного заведения информации и/или ее распространение сотрудником высшего учебного заведения, которая направлена на популяризацию принадлежности к ни одному из биологических полов человека и/или принадлежности к полу, отличному от его биологического пола, отношений, выраженных по признаку сексуальной ориентации между представителями одного и того же биологического пола или инцеста".
Представители культуры утверждают, что в итоге под запрет попадут произведения таких авторов, как Федерико Гарсия Лорка, Константинос Кавафис, Джованни Бокаччо и это далеко не полный перечень. А молодое поколение станет узколобым, не познакомится с шедеврами всемирно признанного наследия литературы, не будет расширять кругозор и просто-напросто изолируется, став проправительственными евнухами и девственницами.
Кроме того, некоторые грузинские кинематографисты считают, что под ограничения попадут Педро Альмодовар, Пьер Паоло Пазолини и другие свободные авторы-художники, о творчестве которых будет нельзя даже говорить.
Это является грубым ограничением свободы выражения, заявляют представители кинематографа Грузии. И никакие формулировки типа "защиты детей" и "святости семьи" не сотрут аналогии всего происходящего с 1937 годом, когда всех перечащих властям авторов и артистов отправляли в ссылку, в тюрьму или расстреливали.
Между тем власти поспешили пояснить детали нового пакета законопроектов, ограничивающего права сексуальных меньшинств.
"Эти правила распространяются на вещателей, чтобы в эфир не выходили интимные сцены. Что касается художественной или других сфер искусства, например, выхода фильмов в кинотеатрах, то будет действовать возрастное ограничение, не допускающее лиц до 18 лет к просмотру таких фильмов, где есть такие интимные сцены. В инициированном проекте регулирование не распространяется на театры и художественную литературу", – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Следует отметить, что законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий пропаганду нетрадиционной ориентации и смену пола, и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, был внесен в начале июня 2024 года в парламент правящей "Грузинской мечтой". В сентябре депутаты от правящей партии поддержали документ в окончательном чтении. Закон активно критикует Евросоюз и правозащитные организации за ограничения прав сексуальных меньшинств.
Совсем не грузинское поведение
Тяжело судить, насколько это феномен маленьких стран, но в Грузии артисты в большинстве случаев не могут отделять свою гражданскую позицию и творчество.
Зачастую, если они выражают свою оценку и поддержку происходящих в стране событий, это сказывается на их рабочей способности и продуктивности. Проще говоря, деятели искусства просто отказываются заниматься своими прямыми обязанностями – театром, кино, музыкой и другими сферами искусства. И выходят на акции протеста, становятся лидерами-активистами, выражают свою точку зрения, часто в радикальной форме, а также призывают других следовать их примеру.
По словам протестующих, "когда режим выбирает насилие, не время для выступлений на сцене".
Из этого, к сожалению, вытекают сопутствующие явления: тех, кто публично не выражает свою гражданскую позицию, "травят", а кто поддерживает противоположную – их вообще, мягко говоря, ждут гром и молнии.
Как говорят в Грузии, попадает всем – и коцам (простонародное название сторонников правящей партии "Грузинская мечта"), и нацам (единомышленник оппозиции, "Единое нацдвижение"), и шуашистам (тем, кто посередине).
Выходит, что сегодня не быть политизированным немодно, а иногда опасно. А заниматься своей непосредственной обязанностью (творчеством) в столь "тяжелые для страны времена" – просто немыслимо.
Так думает большая часть активной творческой индустрии страны. И если в стране ратуют за то, что у людей было право на выражение мнения, в обратную сторону, то есть на право без забастовок заниматься своим делом, творчеством, развитием, в том числе на благо страны – это не работает.
Такой расклад рождает поляризацию и внутри культурных кругов. Преследуется инакомыслие: ты или за нас, или против нас.
Особенно это стало актуально в преддверии Нового 2025 года, когда протестующие против "сворачивания грузинских властей с пути европейского", буквально вынуждали представителей культуры и искусства отказываться от праздничных выступлений и концертов, сливали в Сеть личности и суммы их гонораров, полученных от власти, представляя артистов публике в плохом свете, просто из-за того, что они делали то, что они должны делать – были артистами и развлекали народ. Ни-ни.
Но, конечно, не все послушно покорялись подобным настроениям. К примеру, Государственный ансамбль грузинской песни и танца "Эрисиони" дал четко понять, что их сфера – это достояние грузинской культуры, а запугивание артистов – это совсем не по-грузински.
"Песня, танец, грузинская культура и идентичность – незаменимые и одни из главных отличий нас от всех остальных, – заявили в культовом грузинском ансамбле. – А буллинг и шантаж людей, мол, не пойте, не танцуйте, не празднуйте Новый год и Рождество и не вовлекайте в это детей – самое что ни на есть негрузинское отношение, какая бы причина и оправдания у этого ни были бы! Мы всегда будем петь, танцевать и ни у кого нет права помешать нам, грузинам, делать это!"
Такая грузинская эстетика забастовок
Но надо, действительно, отдать дань эстетике грузинских забастовок. Чего только стоит массовый перформанс грузинского народного танца "Хоруми" в декабре на проевропейской акции протеста у парламента.
Митинг под лозунгом "С Хоруми в Европу", в котором приняло участие множество грузинских танцоров и не только, массово исполняя танец "Хоруми", был бесспорно впечатляющим. Если бы в стране проводился конкурс на самый эффектный протест, это акция если бы не получила "протестный Оскар", то точно бы вошла в шорт-лист.
К слову, если копнуть глубже, у "Хоруми" довольно символическое для наших событий значение. Это боевой танец, в котором, больше других грузинских национальных танцев, ощущается дух патриотизма и боя.
Кстати, в конъюнктуре танца танцовщики разбивают лагерь, выслеживают врага, занимаются разведкой, выходят на боевые позиции фронта и проделывают различные трюки. Все, как на последних акциях протеста.
А финишные элементы "Хоруми" – бой и победа. Этого и хочет большинство протестующих. Правда, победа у всех своя. И это самое страшное и прекрасное.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции