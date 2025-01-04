https://sputnik-georgia.ru/20250104/anatomiya-kulturnogo-protesta-v-gruzii-kak-i-protiv-chego-iskusstvo-borolos-v-2024-godu-291555628.html

Анатомия культурного протеста в Грузии: как и против чего искусство боролось в 2024 году?

Анатомия культурного протеста в Грузии: как и против чего искусство боролось в 2024 году?

Sputnik Грузия

Протесты представителей сферы искусства зачастую представляются в контексте политических требований, но реальность более комплексная 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T17:07+0400

2025-01-04T17:07+0400

2025-01-04T17:07+0400

грузия

культура

аналитика

тея цулукиани

шалва папуашвили

политика

акции протеста

искусство

тбилиси

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Наверное, стоит пожалеть современных историков, которые будут фиксировать летопись грузинских протестов в 2024 году. Ведь митинги и события политического характера наблюдались буквально в каждой сфере деятельности страны, даже в культурном свете. А люди искусства, как известно, умеют выражать себя творчески и не терпят, когда свободная жизнь художников сковывается написанным извне сценарием. Эффект Цулукиани Сильное влияние на протесты среди творческой индустрии Грузии как в 2024-м, так и в предыдущие годы имела одна важная фигура – ныне депутат от "Грузинской мечты", экс-вице-премьер и министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. В конце сентября Цулукиани, дольше всех находившаяся на посту министра в правительстве "Мечты", объявила, что покидает свой пост и готовится стать депутатом. Однако до этого шлейф претензий к ее деятельности со стороны культурных сотрудников тянулся долгие годы. Цулукиани, юрист по профессии и возглавлявшая в 2012-2020 гг. грузинский Минюст, прославилась своими попытками установить партийный контроль над госучреждениями. Один из последних протестов против нее состоялся в феврале 2024 года. "Цулукиани не должна быть министром культуры!" – акция под таким лозунгом прошла у здания парламента в Тбилиси. Культурное сообщество Грузии вменяло Цулукиани множество упреков. Всех и не сосчитать. Красной нитью во время "царствования" Теи Цулукиани прошла жесткая реорганизация подведомственных структур, сопровождавшаяся увольнением бывших сотрудников и наказанием несогласных/непартийных в Национальном музее Грузии, Киноцентре, Доме писателей, консерватории и других культурных и научных учреждениях. Никакого тебе "Декамерона" Недовольство и острое чувство несправедливости посетили часть представителей грузинского искусства и во время принятия в стране спорных законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".Последний закон вступил в силу с 1 декабря, а с ним и поправки к 19 существующим законам, в том числе к закону о высшем образовании. В результате из учебной программы вузов пропал внушительный список уже "запрещенной литературы, которая извращает молодое поколение", а для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы. Преподаватели, правозащитники и деятели искусства вновь заговорили о цензуре и риске запрета классической литературы и кино в стране. Закон, в частности, гласит следующее: "Запрещается использование в образовательной программе высшего учебного заведения информации и/или ее распространение сотрудником высшего учебного заведения, которая направлена на популяризацию принадлежности к ни одному из биологических полов человека и/или принадлежности к полу, отличному от его биологического пола, отношений, выраженных по признаку сексуальной ориентации между представителями одного и того же биологического пола или инцеста". Представители культуры утверждают, что в итоге под запрет попадут произведения таких авторов, как Федерико Гарсия Лорка, Константинос Кавафис, Джованни Бокаччо и это далеко не полный перечень. А молодое поколение станет узколобым, не познакомится с шедеврами всемирно признанного наследия литературы, не будет расширять кругозор и просто-напросто изолируется, став проправительственными евнухами и девственницами. Кроме того, некоторые грузинские кинематографисты считают, что под ограничения попадут Педро Альмодовар, Пьер Паоло Пазолини и другие свободные авторы-художники, о творчестве которых будет нельзя даже говорить. Между тем власти поспешили пояснить детали нового пакета законопроектов, ограничивающего права сексуальных меньшинств. Следует отметить, что законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий пропаганду нетрадиционной ориентации и смену пола, и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, был внесен в начале июня 2024 года в парламент правящей "Грузинской мечтой". В сентябре депутаты от правящей партии поддержали документ в окончательном чтении. Закон активно критикует Евросоюз и правозащитные организации за ограничения прав сексуальных меньшинств. Совсем не грузинское поведение Тяжело судить, насколько это феномен маленьких стран, но в Грузии артисты в большинстве случаев не могут отделять свою гражданскую позицию и творчество.Зачастую, если они выражают свою оценку и поддержку происходящих в стране событий, это сказывается на их рабочей способности и продуктивности. Проще говоря, деятели искусства просто отказываются заниматься своими прямыми обязанностями – театром, кино, музыкой и другими сферами искусства. И выходят на акции протеста, становятся лидерами-активистами, выражают свою точку зрения, часто в радикальной форме, а также призывают других следовать их примеру. Из этого, к сожалению, вытекают сопутствующие явления: тех, кто публично не выражает свою гражданскую позицию, "травят", а кто поддерживает противоположную – их вообще, мягко говоря, ждут гром и молнии. Как говорят в Грузии, попадает всем – и коцам (простонародное название сторонников правящей партии "Грузинская мечта"), и нацам (единомышленник оппозиции, "Единое нацдвижение"), и шуашистам (тем, кто посередине).Выходит, что сегодня не быть политизированным немодно, а иногда опасно. А заниматься своей непосредственной обязанностью (творчеством) в столь "тяжелые для страны времена" – просто немыслимо. Так думает большая часть активной творческой индустрии страны. И если в стране ратуют за то, что у людей было право на выражение мнения, в обратную сторону, то есть на право без забастовок заниматься своим делом, творчеством, развитием, в том числе на благо страны – это не работает. Особенно это стало актуально в преддверии Нового 2025 года, когда протестующие против "сворачивания грузинских властей с пути европейского", буквально вынуждали представителей культуры и искусства отказываться от праздничных выступлений и концертов, сливали в Сеть личности и суммы их гонораров, полученных от власти, представляя артистов публике в плохом свете, просто из-за того, что они делали то, что они должны делать – были артистами и развлекали народ. Ни-ни. Но, конечно, не все послушно покорялись подобным настроениям. К примеру, Государственный ансамбль грузинской песни и танца "Эрисиони" дал четко понять, что их сфера – это достояние грузинской культуры, а запугивание артистов – это совсем не по-грузински. "Песня, танец, грузинская культура и идентичность – незаменимые и одни из главных отличий нас от всех остальных, – заявили в культовом грузинском ансамбле. – А буллинг и шантаж людей, мол, не пойте, не танцуйте, не празднуйте Новый год и Рождество и не вовлекайте в это детей – самое что ни на есть негрузинское отношение, какая бы причина и оправдания у этого ни были бы! Мы всегда будем петь, танцевать и ни у кого нет права помешать нам, грузинам, делать это!" Такая грузинская эстетика забастовок Но надо, действительно, отдать дань эстетике грузинских забастовок. Чего только стоит массовый перформанс грузинского народного танца "Хоруми" в декабре на проевропейской акции протеста у парламента. Митинг под лозунгом "С Хоруми в Европу", в котором приняло участие множество грузинских танцоров и не только, массово исполняя танец "Хоруми", был бесспорно впечатляющим. Если бы в стране проводился конкурс на самый эффектный протест, это акция если бы не получила "протестный Оскар", то точно бы вошла в шорт-лист. К слову, если копнуть глубже, у "Хоруми" довольно символическое для наших событий значение. Это боевой танец, в котором, больше других грузинских национальных танцев, ощущается дух патриотизма и боя. Кстати, в конъюнктуре танца танцовщики разбивают лагерь, выслеживают врага, занимаются разведкой, выходят на боевые позиции фронта и проделывают различные трюки. Все, как на последних акциях протеста. А финишные элементы "Хоруми" – бой и победа. Этого и хочет большинство протестующих. Правда, победа у всех своя. И это самое страшное и прекрасное.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

https://sputnik-georgia.ru/20241217/premer-gruzii-gotov-k-dialogu-po-povodu-vyzovov-pered-stranoy-291446553.html

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грузия, культура, аналитика, тея цулукиани, шалва папуашвили, политика, акции протеста, искусство, тбилиси