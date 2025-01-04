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https://sputnik-georgia.ru/20250104/zaslugi-katolikos-patriarkha-vseya-gruzii-neizmerimy--ivanishvili-pozdravil-iliyu-ii-291651176.html
Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии неизмеримы – Иванишвили поздравил Илию II
Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии неизмеримы – Иванишвили поздравил Илию II
Sputnik Грузия
Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года 04.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-04T15:12+0400
2025-01-04T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии в сохранении духовной силы грузинского общества неизмеримы, говорится в поздравлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года. Иванишвили отметил, что Грузия в лице Католикос-Патриарха своим духовным лидером имеет живой пример человеческой любви, мудрости, смирения и высокой нравственности. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Свет и пример для Грузии – первые лица поздравили Патриарха Илию II с днем рождения&gt;&gt;Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, сухуми, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, священный синод
грузия, новости, общество, тбилиси, сухуми, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, священный синод

Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии неизмеримы – Иванишвили поздравил Илию II

15:12 04.01.2025 (обновлено: 15:26 04.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии в сохранении духовной силы грузинского общества неизмеримы, говорится в поздравлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года.
"Заслуги Его Святейшества в сохранении и укреплении духовной силы грузинского общества неизмеримы. Его труд и самоотверженность неоценимы – вот уже 47-й год со дня своего интронизации наш Патриарх стоит на страже единства, самобытности и ценностей грузинской нации", - говорится в поздравлении Иванишвили, опубликованном на странице правящей партии в соцсетях.
Иванишвили отметил, что Грузия в лице Католикос-Патриарха своим духовным лидером имеет живой пример человеческой любви, мудрости, смирения и высокой нравственности.
© photo: BERA / FBКатоликос-Патриарх всея Грузии Илия II и Бидзина Иванишвили со своей семьей
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и Бидзина Иванишвили со своей семьей - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2025
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и Бидзина Иванишвили со своей семьей
© photo: BERA / FB
Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.
В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
Свет и пример для Грузии – первые лица поздравили Патриарха Илию II с днем рождения>>
Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.
После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
© Emergency Management Service / FBКатоликос-Патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2025
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
© Emergency Management Service / FB
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.
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