https://sputnik-georgia.ru/20250104/zaslugi-katolikos-patriarkha-vseya-gruzii-neizmerimy--ivanishvili-pozdravil-iliyu-ii-291651176.html

Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии неизмеримы – Иванишвили поздравил Илию II

Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии неизмеримы – Иванишвили поздравил Илию II

Sputnik Грузия

Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Заслуги Католикос-Патриарха всея Грузии в сохранении духовной силы грузинского общества неизмеримы, говорится в поздравлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 92 года. Иванишвили отметил, что Грузия в лице Католикос-Патриарха своим духовным лидером имеет живой пример человеческой любви, мудрости, смирения и высокой нравственности. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Свет и пример для Грузии – первые лица поздравили Патриарха Илию II с днем рождения>>Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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