https://sputnik-georgia.ru/20250105/kvaratskheliya-vse-taki-ostaetsya-v-napoli---italyanskie-smi-291655799.html
Кварацхелия все-таки остается в "Наполи" – итальянские СМИ
Кварацхелия все-таки остается в "Наполи" – итальянские СМИ
Sputnik Грузия
Годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро 05.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-05T19:48+0400
2025-01-05T19:48+0400
2025-01-05T22:16+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
футбол
италия
клуб "наполи"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272821540_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0cb20e177e65bbfec9e48df4b6f03a70.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами, который рассчитан до 2029 года, сообщило издание Corriere dello Sport . Что касается условий, то, по информации СМИ, годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость грузинской звезды составляет 85 миллионов евро. Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian >>Между тем в прессе активно обсуждался интерес к Кварацхелия каталонской "Барселоны". В текущем сезоне Кварацхелия забил за "Наполи" пять голов и отметился тремя результативными передачами. Последний матч клуба против "Фиорентины" футболист пропустил из-за травмы. "Наполи" после 19 туров возглавляет турнирную таблицу серии А с 44 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272821540_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f8ed452ca64a541c3f232a868fb2adaa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
Кварацхелия все-таки остается в "Наполи" – итальянские СМИ
19:48 05.01.2025 (обновлено: 22:16 05.01.2025)
Годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами, который рассчитан до 2029 года, сообщило издание Corriere dello Sport .
Что касается условий, то, по информации СМИ, годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро.
Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года.
По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость грузинской звезды составляет 85 миллионов евро.
Между тем в прессе активно обсуждался интерес к Кварацхелия каталонской "Барселоны".
В текущем сезоне Кварацхелия забил за "Наполи" пять голов и отметился тремя результативными передачами. Последний матч клуба против "Фиорентины" футболист пропустил из-за травмы.
"Наполи" после 19 туров возглавляет турнирную таблицу серии А с 44 очками.