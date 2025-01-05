https://sputnik-georgia.ru/20250105/kvaratskheliya-vse-taki-ostaetsya-v-napoli---italyanskie-smi-291655799.html

Кварацхелия все-таки остается в "Наполи" – итальянские СМИ

Кварацхелия все-таки остается в "Наполи" – итальянские СМИ

Sputnik Грузия

Годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T19:48+0400

2025-01-05T19:48+0400

2025-01-05T22:16+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

футбол

италия

клуб "наполи"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272821540_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0cb20e177e65bbfec9e48df4b6f03a70.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами, который рассчитан до 2029 года, сообщило издание Corriere dello Sport . Что касается условий, то, по информации СМИ, годовая зарплата 23-летнего игрока увеличится в четыре раза с 1,5 до 6 миллионов евро. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость грузинской звезды составляет 85 миллионов евро. Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian >>Между тем в прессе активно обсуждался интерес к Кварацхелия каталонской "Барселоны". В текущем сезоне Кварацхелия забил за "Наполи" пять голов и отметился тремя результативными передачами. Последний матч клуба против "Фиорентины" футболист пропустил из-за травмы. "Наполи" после 19 туров возглавляет турнирную таблицу серии А с 44 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"