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Регистрация земли в Грузии продлена до 2026 года

Регистрация земли в Грузии продлена до 2026 года

Sputnik Грузия

Системная регистрация земли началась в Грузии с 2022 года и с тех пор были зарегистрированы права собственности на более чем миллион земельных участков 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Системная регистрация земельных участков продолжится в Грузии до 31 декабря 2025 года.Системная регистрация земли началась в Грузии с 2022 года. Проект Минюста охватывает 59 районов и предполагает бесплатно регистрацию гражданами земельных участков, находящихся в их владении, пользовании или самовольно занимаемые ими на протяжении долгих лет.После завершения программы будет создана единая полная кадастровая база данных и окончательно идентифицирована частная, государственная или муниципальная собственность.Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера >>С начала реализации проекта измерили более 1,5 млн земельных участков, были зарегистрированы права собственности на более чем миллион земельных участков. Прошли переобучение и были трудоустроены до тысячи человек.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической (нерегулярной) регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.

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