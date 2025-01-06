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Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача
Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача
Sputnik Грузия
С декабря в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", отмечает медик 06.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-06T19:29+0400
2025-01-06T19:29+0400
2025-01-06T19:29+0400
грипп
грипп атакует грузию
вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии
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иване чхаидзе
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа в Грузии начнется со второй половины января, утверждает медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Что происходит в Китае? Последние новости о заболеваемости респираторными заболеваниями>>По словам Чхаидзе, случаи лабораторно подтвержденного вируса гриппа в Грузии растут каждую неделю, и обращаемость в клиники выросла. При этом со второй половины декабря 2024 года в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп". H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. По его словам, для гриппа характерна высокая температура – 38 градусов и более, сильная головная боль, мышечные и суставные боли, кашель, общая слабость, потеря аппетита. Все это в совокупности становится показателем тяжести заболевания, говорит врач. "Количество этих вирусов достаточно велико. Но течение болезни не столь тяжелое. Дети до 2 лет – это самая высокая группа риска. Лучше всего, чтобы педиатр или семейный врач участвовали в наблюдении за ребенком с первого дня", – отметил Чхаидзе. Ранее Чхаидзе отмечал, что уровень вакцинации против вируса гриппа в Грузии достаточно низкий. По его словам, из 200 тысяч доз, завезенных в страну, израсходовано лишь 130 тысяч. "К тем, кто не привит, рекомендации остаются стандартными: ношение масок, дистанцирование, частое мытье рук, систематическое проветривание комнат", – напомнил Иване Чхаидзе. Тем временем медик отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грипп, грипп атакует грузию, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, грузия, общество, новости, иване чхаидзе
грипп, грипп атакует грузию, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, грузия, общество, новости, иване чхаидзе
Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача
С декабря в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", отмечает медик
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа в Грузии начнется со второй половины января, утверждает медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, случаи лабораторно подтвержденного вируса гриппа в Грузии растут каждую неделю, и обращаемость в клиники выросла. При этом со второй половины декабря 2024 года в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп".
H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам.
"В Грузии у нас наблюдается еженедельный рост случаев гриппа. Ожидается, что этот рост продолжится в течение следующих нескольких недель и, вероятно, достигнет своего пика в январе", – сказал Чхаидзе в пресс-клубе медиацентра "Мтавари".
По его словам, для гриппа характерна высокая температура – 38 градусов и более, сильная головная боль, мышечные и суставные боли, кашель, общая слабость, потеря аппетита. Все это в совокупности становится показателем тяжести заболевания, говорит врач.
"Количество этих вирусов достаточно велико. Но течение болезни не столь тяжелое. Дети до 2 лет – это самая высокая группа риска. Лучше всего, чтобы педиатр или семейный врач участвовали в наблюдении за ребенком с первого дня", – отметил Чхаидзе.
Ранее Чхаидзе отмечал, что уровень вакцинации против вируса гриппа в Грузии достаточно низкий. По его словам, из 200 тысяч доз, завезенных в страну, израсходовано лишь 130 тысяч.
"К тем, кто не привит, рекомендации остаются стандартными: ношение масок, дистанцирование, частое мытье рук, систематическое проветривание комнат", – напомнил Иване Чхаидзе.
Тем временем медик отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.