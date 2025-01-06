https://sputnik-georgia.ru/20250106/kogda-ozhidat-pika-virusov-grippa-v-gruzii-otvet-vracha--291662932.html

Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача

Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача

Sputnik Грузия

С декабря в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп", отмечает медик 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T19:29+0400

2025-01-06T19:29+0400

2025-01-06T19:29+0400

грипп

грипп атакует грузию

вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии

грузия

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иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа в Грузии начнется со второй половины января, утверждает медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Что происходит в Китае? Последние новости о заболеваемости респираторными заболеваниями>>По словам Чхаидзе, случаи лабораторно подтвержденного вируса гриппа в Грузии растут каждую неделю, и обращаемость в клиники выросла. При этом со второй половины декабря 2024 года в стране доминирует вирус гриппа H1N1, или "свиной грипп". H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. По его словам, для гриппа характерна высокая температура – 38 градусов и более, сильная головная боль, мышечные и суставные боли, кашель, общая слабость, потеря аппетита. Все это в совокупности становится показателем тяжести заболевания, говорит врач. "Количество этих вирусов достаточно велико. Но течение болезни не столь тяжелое. Дети до 2 лет – это самая высокая группа риска. Лучше всего, чтобы педиатр или семейный врач участвовали в наблюдении за ребенком с первого дня", – отметил Чхаидзе. Ранее Чхаидзе отмечал, что уровень вакцинации против вируса гриппа в Грузии достаточно низкий. По его словам, из 200 тысяч доз, завезенных в страну, израсходовано лишь 130 тысяч. "К тем, кто не привит, рекомендации остаются стандартными: ношение масок, дистанцирование, частое мытье рук, систематическое проветривание комнат", – напомнил Иване Чхаидзе. Тем временем медик отметил, что грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грипп, грипп атакует грузию, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, грузия, общество, новости, иване чхаидзе