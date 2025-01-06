https://sputnik-georgia.ru/20250106/rozhdestvo-v-gruzii-2025-esche-odna-prichina-poverit-v-chudo-291660674.html

Рождество в Грузии 2025: еще одна причина поверить в чудо

Рождество в Грузии 2025: еще одна причина поверить в чудо

Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, как в стране встречают один из самых главных православных праздников – Рождество, и чем отличаются рождественские традиции в... 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T14:28+0400

2025-01-06T14:28+0400

2025-01-06T14:55+0400

рождество

грузия

общество

религия

восточная грузия

тбилиси

самегрело

илия второй

религиозный праздник

церковный праздник

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Рождество Христово в Грузии, как и во всем христианском мире, – один из самых главных и почитаемых праздников в году.Хотя в этой стране, пожалуй, больше, чем в любой другой, замечено немало оригинальных, интересных и красивых традиций встречи Рождества.А причина очевидна: Грузия – это настоящий клондайк самобытных народностей, и каждая – со своими первозданными и прекрасными обычаями.Поэтому таинственный праздник Рождества Христова, который отмечается в Грузии в ночь на 7 января, пестрит на этой многоэтнической земле завидным разнообразием традиций."Шоба", или Рождество по-грузински"Шоба" ("Рождество" по-грузински) в разных регионах Грузии даже называют по-разному.В Самегрело, к примеру, этот праздник зовут "Христовым вечером", в Раче и Нижней Сванети – "Чантлоба", в Верхней Сванети – "Шоби" (Рождество), в Картли – "Христов Сочельник", а в Мтиулети – "Тхилоба" ("Время орехов").Эмоциональные гурийцы, населяющие Западную Грузию, называют Рождество словом "Каланда". И на рождественский стол ставят ореховую палку с обструганным и заостренным верхним концом – получается забавная белоснежная кудрявая верхушка из деревянных стружек.Тушинцы, проживающие в горах на северо-востоке Грузии, дарят всякому хору, исполнившему для них рождественские песнопения, большой пирог под названием "Аллилойский котори". В эту ночь в Тушети было принято собираться вместе, пировать прямо на улице и в ожидании чуда смотреть на звезды.Добродушные кахетинцы (Восточная Грузия) на день рождения Христова наполняют грузинским вином большой рождественский кувшин ("Зедаше"). Одну часть вина из этого кувшина они отдают в храм для богослужений, другая часть уготована для бедных, а третью кахетинцы подают на праздничный стол.На рождественском застолье в Кахети также не обойтись и без знаменитого грузинского лакомства – чурчхелы (нанизанные на нитку орехи в сгущенном виноградном соке).Рождественская традиция "Алило"Когда великим священным традициям суждено слиться воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, то получается редчайшая смесь – праздник для души и живота.Но мы начнем со святого! Несмотря на то, что вышеуказанным событиям (а именно рождению Христа в Вифлеемском хлеву) более двух тысяч лет, грузины до сих пор празднуют этот день, как будто чудо рождения сына Всевышнего произошло сегодня.Накануне ночью во всех храмах Грузии начинается торжественное богослужение. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проводит праздничную литургию в тбилисском соборе Святой Троицы.А на утро рождественское богослужение превращается в нечто напоминающее карнавальное шествие. Здесь это событие называют "Алило" – от еврейского слова "аллилуйя", то есть восхваление Бога. Это красивейший парад в честь рождения младенца Иисуса, в котором участвует весь город.В Грузии традиция "Алило" существовала еще с незапамятных времен. Но в советские годы этот религиозный ритуал был, как известно, запрещен атеистически настроенной властью.Прекрасная грузинская традиция "Алило" была возрождена в Грузии около 20 лет назад, благодаря тому же Илие Второму.Раньше при этом рождественском шествии группа мужчин обходила дома с песнопением "Алило" и поздравляла всех с Рождеством. Праздничную процессию возглавлял "Махаробели"("вестник радости" – груз.). Хозяйки Грузии встречали его на пороге и одаривали фруктами, сладостями, хлебом и яйцами.Спустя столетия роль мужчин плавно перешла к детям. Сегодня они идут впереди шествия, нарядные и с венками на головах, символизируя ангелов.За ними следует молодежь с пастушьими посохами в руках, в сванских пушистых шапках и в одежде из овечьей шерсти. Они олицетворяют пастухов, пришедших к родившемуся Спасителю. Ведь согласно Евангелию, именно они первыми узнали о Рождестве Божьего сына и разнесли благую весть людям.Другие участники "Алило" в белых плащаницах с красными крестами несут иконы, хоругви и светильники. Все участвующие в крестном ходе поют особое песнопение – "Алило", которое исполняют исключительно в этот праздник.Впереди шествия следует арба, запряженная волами, а в ней большие корзины, в которые собирают пожертвования для нуждающихся, для детских домов и приютов – сладости, фрукты и игрушки.Кругом толпа людей в нарядах и колядных костюмах. Люди поют, приплясывают, играют на музыкальных инструментах. К праздничному шествию "Алило" может присоединиться любой желающий. Это действительно незабываемое и впечатляющее зрелище!Рождественское угощение: какой край на что гораздЧто касается гастрономических наслаждений, то на Рождество гостей и жителей Грузии ждет фантастическое разнообразие яств, поскольку в этот праздник в разных уголках страны готовят разные блюда.В Имерети, Гурии и Самегрело на Рождество готовят сациви, варят "эларджи" – кукурузную кашу (мамалыгу) с сулугуни, делают гозинаки (обжаренные орехи в меду) и, разумеется, поросенка с аджикой.В западной части Грузии особое внимание уделяют залогу сладкой жизни – лакомствам. Среди них особенно популярны мед, различные орехи и сухофрукты. Кроме них, рождественский стол здесь никогда не обходится без тыквы в сладком сиропе.В горах Кахети (Восточная Грузия) на Рождество любят печь сладкий пирог – каду. Раньше на Рождество здесь особенно любили готовить свиные ножки и голову, а также шашлык и мужужи (грузинский холодец из свинины).В Пшави и Хевсурети нельзя представить Рождество без хинкали. Более того, на Рождественские праздники в Хевсурети принято гнать грузинскую чачу и варить пиво.По всей Грузии хозяйки пекут к столу праздничные пироги ("квереби") в виде рождественских персонажей. В Картли такие пироги раздают на Рождество не только членам семьи, но и домашнему скоту и животным.В Сванети не встречают Рождество без заклания поросенка. На рождественском столе обязательно должны быть такие блюда, как кубдари (пирог с мясом), хачапури, пхловани (пирог с пхали), а также петвра – это вид хачапури, в который раньше, между прочим, вместе с другими ингредиентами добавляли измельченные семена конопли. Сегодня это удовольствие заменяет просо.Кроме того, главным атрибутом на Рождество в Сванети являются мясные блюда. К празднику традиционно готовят отварное телячье мясо, свиные купаты, а также древнейшее сванское блюдо "зисхора" – кровяную колбасу.В Гурии на Рождество пекут пироги с сыром и крупно нарезанными вареными яйцами – "гурули". А в Аджарии традиционными рождественскими блюдами считаются пахлава и ачма (вид многослойного хачапури).И еще несколько поводов поверить в чудоНесмотря на множество своебытных традиций, все грузинские народности относятся к празднику Рождества особенно трепетно.Примером тому служит довольно красивый обычай: в рождественскую ночь в каждом грузинском доме в окне зажигается свеча, принесенная из храма. Делается это так, чтобы свет ее пламени был виден с улицы всем прохожим.Эта традиция призвана напомнить о далеких библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына. С тех пор прошло более двух тысячелетий, а в Грузии по-прежнему в эту ночь мерцают сотни огоньков в знак надежды, что Богородица удостоит дом своею милостью.В Рождество все верующие Грузии вспоминают чудеса той памятной ночи, освещенной благодатным светом Вифлеемской звезды.У Грузии есть и свой отдельный повод для упоминания Вифлеема. Именно в этом древнем городе воспитывался покровитель Грузии – Святой великомученик Георгий. Так что с какой стороны ни возьмись, но библейская история Рождения Христа грузинам очень близка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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рождество, грузия, общество, религия , восточная грузия, тбилиси, самегрело, илия второй, религиозный праздник, церковный праздник