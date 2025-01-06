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https://sputnik-georgia.ru/20250106/ubiystvo-rossiyskogo-turista-v-gruzii---politsiya-zaderzhala-dvukh-obvinyaemykh-291667466.html
Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых
Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых
Sputnik Грузия
Полицейские нашли тело иностранного гражданина в реке Накра 06.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-06T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Два человека задержаны полицией в Сванети (Западная Грузия) по обвинению в совершении вооруженного грабежа, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в заявлении МВД Грузии По данным СМИ, на супружескую пару из России накануне напали у села Накра. Следственные действия проводились как в муниципалитете Местиа, так и на всей территории Самегрело-Земо Сванети, в которых также был задействован вертолет. В результате проведенных следственных действий полиция задержала обоих обвиняемых в преступлении. Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование &gt;&gt;"Правоохранительные органы нашли тело иностранного гражданина на территории муниципалитета Местиа, в реке Накра", – говорится в информации МВД. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, сванети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, сванети, мвд грузии

Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых

23:08 06.01.2025 (обновлено: 23:18 06.01.2025)
© Sputnik / Denis AslanovЗдание полиции в Местиа
Здание полиции в Местиа - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Denis Aslanov
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Полицейские нашли тело иностранного гражданина в реке Накра
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Два человека задержаны полицией в Сванети (Западная Грузия) по обвинению в совершении вооруженного грабежа, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в заявлении МВД Грузии
По данным СМИ, на супружескую пару из России накануне напали у села Накра.

"Следствием установлено, что 5 января обвиняемые ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местиа, похитили их мобильные телефоны, а одного из них ранили из огнестрельного оружия и незаконно лишили свободы", – говорится в заявлении.

Следственные действия проводились как в муниципалитете Местиа, так и на всей территории Самегрело-Земо Сванети, в которых также был задействован вертолет.
В результате проведенных следственных действий полиция задержала обоих обвиняемых в преступлении.
Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование >>
"Правоохранительные органы нашли тело иностранного гражданина на территории муниципалитета Местиа, в реке Накра", – говорится в информации МВД.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
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