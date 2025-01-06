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Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых
Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых
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Полицейские нашли тело иностранного гражданина в реке Накра 06.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-06T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Два человека задержаны полицией в Сванети (Западная Грузия) по обвинению в совершении вооруженного грабежа, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в заявлении МВД Грузии По данным СМИ, на супружескую пару из России накануне напали у села Накра. Следственные действия проводились как в муниципалитете Местиа, так и на всей территории Самегрело-Земо Сванети, в которых также был задействован вертолет. В результате проведенных следственных действий полиция задержала обоих обвиняемых в преступлении. Нападение на туристов в горах Грузии – МВД ведет расследование >>"Правоохранительные органы нашли тело иностранного гражданина на территории муниципалитета Местиа, в реке Накра", – говорится в информации МВД. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сванети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, сванети, мвд грузии
Убийство российского туриста в Грузии – полиция задержала двух обвиняемых
23:08 06.01.2025 (обновлено: 23:18 06.01.2025)
Полицейские нашли тело иностранного гражданина в реке Накра
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Два человека задержаны полицией в Сванети (Западная Грузия) по обвинению в совершении вооруженного грабежа, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в заявлении МВД Грузии
По данным СМИ, на супружескую пару из России накануне напали у села Накра.
"Следствием установлено, что 5 января обвиняемые ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местиа, похитили их мобильные телефоны, а одного из них ранили из огнестрельного оружия и незаконно лишили свободы", – говорится в заявлении.
Следственные действия проводились как в муниципалитете Местиа, так и на всей территории Самегрело-Земо Сванети, в которых также был задействован вертолет.
В результате проведенных следственных действий полиция задержала обоих обвиняемых в преступлении.
"Правоохранительные органы нашли тело иностранного гражданина на территории муниципалитета Местиа, в реке Накра", – говорится в информации МВД.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.