https://sputnik-georgia.ru/20250106/v-tsentre-tbilisi-perekroyut-ulitsy-na-rozhdestvo-291663350.html

В центре Тбилиси перекроют улицы на Рождество

В центре Тбилиси перекроют улицы на Рождество

Sputnik Грузия

Движение транспорта полностью восстановится после завершения шествия "Алило" 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T18:28+0400

2025-01-06T18:28+0400

2025-01-06T18:28+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение автотранспорта временно ограничат на некоторых центральных улицах Тбилиси в связи с рождественским шествием "Алило" 7 января, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. Шествие "Алило" начнется от площади Первой Республики в 14:00 по местному времени, в связи с чем движение на указанном участке будет временно приостановлено, а автомобили смогут двигаться по альтернативным улицам. Транспортные средства смогут попасть с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели через улицы Вашловани и Экаладзе. Рождество в Грузии 2025: еще одна причина поверить в чудо>>Автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в направлении улицы Костава, вместо площади Республики смогут передвигаться по проспекту Руставели. Повернуть у оливкового дерева можно будет только через проспект Руставели. В течение шествия "Алило" передвигаться с площади Первой республики в направлении площади Свободы можно будет по улицам Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. А с проспекта Меликишвили водители смогут попасть на улицы Барнова, Гогебашвили, Макашвили и Какабадзе через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе и Зандукели. Попасть на территорию станции метро "Руставели" в направлении проспекта Меликишвили можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова, Зандукели и Шанидзе. С 15:00 будет ограничено движение транспорта на площади Свободы, в связи с чем водители не смогут двигаться с улиц Коте Абхази и Шалва Дадиани в сторону площади Свободы. Водители автомобилей смогут передвигаться на участке дороги до съезда на мост Бараташвили и от проспекта Руставели до улицы Чантурия.На проспекте Руставели движение будет допущено до улицы Чантурия, а в направлении проспекта Руставели движение будет запрещено с улиц Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 Апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили. С площади Свободы движение продолжится в направлении Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. В это время поочередно будут перекрыты мост Бараташвили, подъем Бараташвили и площадь Авлабари. Во время закрытия улицы Бараташвили автомобили смогут передвигаться в направлении площади Свободы через правую набережную Куры и улицу Коте Абхази. Во время закрытия автомобильной дороги на площади Авлабари, с проспекта царицы Кетеван автомобили будут передвигаться через улицы Бочорма и Иалбузи с помощью левой набережной Куры, а транспортные средства, направляющиеся к проспекту царицы Кетеван, после поворота на улице Бараташвили через мост Бараташвили направятся к левой набережной Куры, далее свяжутся улицами Иалбузи и Бочорма с проспектом царицы Кетеван и площадью Авлабари. Во время шествия от площади Первой Республики до проспекта Руставели общественный транспорт будет передвигаться с улицы Михаила Джавахишвили на правый берег Куры, откуда соединится с улицей Бараташвили. Автобус N359 продолжит движение от улицы Джавахишвили в направлении улицы Мераба Костава, а микроавтобус N457 свяжется от улицы Джавахишвили с улицей Реваза Табукашвили, затем с улицей Реваза Лагидзе и проспектом Руставели, повернет у оливкового дерева, после чего будет передвигаться по установленной схеме. Движение транспорта полностью восстановится после завершения шествия "Алило". История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность – жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и делают денежные пожертвования, которые в последующие дни распределяют среди неимущих, детей-сирот и отправляют в дома престарелых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, шествие "алило", рождество, дороги, грузинские дороги, машины и их водители