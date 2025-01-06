В центре Тбилиси перекроют улицы на Рождество
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение транспорта полностью восстановится после завершения шествия "Алило"
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение автотранспорта временно ограничат на некоторых центральных улицах Тбилиси в связи с рождественским шествием "Алило" 7 января, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.
Шествие "Алило" начнется от площади Первой Республики в 14:00 по местному времени, в связи с чем движение на указанном участке будет временно приостановлено, а автомобили смогут двигаться по альтернативным улицам.
Транспортные средства смогут попасть с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели через улицы Вашловани и Экаладзе.
Автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в направлении улицы Костава, вместо площади Республики смогут передвигаться по проспекту Руставели. Повернуть у оливкового дерева можно будет только через проспект Руставели.
В течение шествия "Алило" передвигаться с площади Первой республики в направлении площади Свободы можно будет по улицам Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
Рождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
А с проспекта Меликишвили водители смогут попасть на улицы Барнова, Гогебашвили, Макашвили и Какабадзе через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе и Зандукели.
Попасть на территорию станции метро "Руставели" в направлении проспекта Меликишвили можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова, Зандукели и Шанидзе.
Автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", смогут двигаться по проспекту Руставели на участке дороги до пересечения с улицей Чантурия, а затем через улицу Чантурия и правую набережную.
С 15:00 будет ограничено движение транспорта на площади Свободы, в связи с чем водители не смогут двигаться с улиц Коте Абхази и Шалва Дадиани в сторону площади Свободы.
Водители автомобилей смогут передвигаться на участке дороги до съезда на мост Бараташвили и от проспекта Руставели до улицы Чантурия.
На проспекте Руставели движение будет допущено до улицы Чантурия, а в направлении проспекта Руставели движение будет запрещено с улиц Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 Апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили.
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
Рождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
С площади Свободы движение продолжится в направлении Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. В это время поочередно будут перекрыты мост Бараташвили, подъем Бараташвили и площадь Авлабари.
Во время закрытия улицы Бараташвили автомобили смогут передвигаться в направлении площади Свободы через правую набережную Куры и улицу Коте Абхази.
Транспортные средства, передвигающиеся в направлении Авлабари через Сухой мост, будут ездить через улицу Хетагурова и левую набережную Куры.
Во время закрытия автомобильной дороги на площади Авлабари, с проспекта царицы Кетеван автомобили будут передвигаться через улицы Бочорма и Иалбузи с помощью левой набережной Куры, а транспортные средства, направляющиеся к проспекту царицы Кетеван, после поворота на улице Бараташвили через мост Бараташвили направятся к левой набережной Куры, далее свяжутся улицами Иалбузи и Бочорма с проспектом царицы Кетеван и площадью Авлабари.
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
Рождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Во время шествия от площади Первой Республики до проспекта Руставели общественный транспорт будет передвигаться с улицы Михаила Джавахишвили на правый берег Куры, откуда соединится с улицей Бараташвили.
Автобус N359 продолжит движение от улицы Джавахишвили в направлении улицы Мераба Костава, а микроавтобус N457 свяжется от улицы Джавахишвили с улицей Реваза Табукашвили, затем с улицей Реваза Лагидзе и проспектом Руставели, повернет у оливкового дерева, после чего будет передвигаться по установленной схеме.
Движение транспорта полностью восстановится после завершения шествия "Алило".
История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность – жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и делают денежные пожертвования, которые в последующие дни распределяют среди неимущих, детей-сирот и отправляют в дома престарелых.