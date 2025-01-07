https://sputnik-georgia.ru/20250107/gruziya-prokhodit-odno-iz-samykh-vazhnykh-ispytaniy-v-noveyshey-istorii---ivanishvili--291672285.html

Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Sputnik Грузия

Бидзина Иванишвили верит, что на глазах рождается новая, независимая, суверенная, уверенная в своей правоте, достойная Грузия 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T13:00+0400

2025-01-07T13:00+0400

2025-01-07T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Активные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития Грузии показали, что сегодня страна проходит через одно из самых важных испытаний в новейшей истории, говорится в рождественском поздравлении почетного председателя, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины. Православные жители Грузии в воскресенье празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. "Развившиеся в последнее время события, активные и скоординированные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития нашей страны показали нам всем, что сегодня мы проходим через одно из самых важных испытаний в новейшей истории нашей страны", – написано в письме. Любовь определила культуру и историю Грузии – премьер поздравил православных с Рождеством>>Ведь линия борьбы пролегает через идентичность, свободу и мир Грузии, отмечено в поздравлении. Жители Грузии в течение многовековой истории страны неоднократно становились свидетелями того, как даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях благодаря бесстрашию, единству, верности традициям, вере и преданности родине Грузия встречала лучший завтрашний день. Как отмечено в письме, Рождество Христово – великий праздник, который приносит радость и счастье каждому православному христианину. "Сегодня, когда в сердце каждого из нас происходит чудо – рождается наш Спаситель Иисус Христос! Мы всегда встречаем этот день с особым ожиданием. В каждом доме царит праздничная, торжественная атмосфера, ведь Рождество связано с обновлением, рождением новой жизни", – говорится в поздравлении. Мы твердо верим, что благодаря любви к родине и друг к другу новая Грузия одержит победу, говорится в поздравительном письме. В некоторых грузинских городах по традиции 7 января проходит торжественное шествие "Алило". В Тбилиси ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия пройдут от площади Первой Республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба. История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, тбилиси