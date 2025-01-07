https://sputnik-georgia.ru/20250107/gruziya-rozhdestvo-s-evropoy-ili-s-rossiey-291657455.html

Грузия: Рождество "с Европой" или "с Россией"

Грузия: Рождество "с Европой" или "с Россией"

Sputnik Грузия

Несмотря на настойчивость "цивилизованного мира" и его представителей в Грузии, государство и Грузинская православная церковь держатся за традицию отмечать... 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T17:00+0400

2025-01-07T17:00+0400

2025-01-07T17:00+0400

россия

политика

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грузинская православная церковь

русская православная церковь

религия

революция роз

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Сегодня страна, общество и Грузинская православная церковь празднуют Рождество Христово. К торжеству 6 января вечером присоединились маршем протестующие со свечами в руках. Однако эта всеобщая солидарность – лишь часть политической игры, имитация единства. Идеологические сторонники европеизации и безысходности Западного пути страны уже давно пытаются принудить общество сменить дату празднования с 7 января на 25 декабря. Хотя зачастую этот запрос пытаются связать с теологическими аргументами, на примере Украины, можно открыто утверждать, что реальная причина такого запроса заключается в геополитике. Следовательно, символически важно, чтобы Грузия праздновала это важное для христиан празднество с Западом, подчеркивая этим свое политическое, социальное и религиозное единство с "цивилизованным миром" и дистанцирование от Москвы.Язык, Родина, ВераПонимание важности дат невозможно без осознания роли церкви в повседневности. А для этого надо понимать грузинскую идентичность и ту формулу, которую в свое время сформировал считающийся многими отцом местного самосознания Илья Чавчавадзе.Будучи известным и активным общественным деятелем, Чавчавадзе много рассуждал о будущем грузинского народа. Как и во многих национально-освободительных движениях, язык обмена и коммуникации всегда является объединяющим фактором. Поэтому грузинский язык, которому уже не одно тысячелетие, не просто являлся и является признаком принадлежности, но и символом общности: единого исторического пути, который был пройден народом.География – второй важный фактор для понимания пространства, на котором язык распространяется и формирует национальное единство. Родина – лишь термин, выражающий конкретное географическое расположение народа, говорящего на одном языке.Вера, если быть точнее, православие стало государственной религией в восточной части сегодняшней Грузии в 326 году н.э. благодаря проповедям Святой Нино. С тех пор уже почти 1700 лет грузинский народ боролся и защищал христианство как часть собственного бытия. Оно настолько влилось в сознание, что до недавнего времени тяжело было себе даже представить грузина и не православного христианина.Логично, что Чавчавадзе, являясь подданным Российской Империи, опирался в своих идеях на те основополагающие аспекты, которые могли объединить грузинский народ в будущем. Эти аспекты – язык, родина, вера – и стали связующим звеном грузинской независимой идентичности, государственности.Поворот на ЗападНа момент реформ Революции Роз 2003 года, вера в православное христианство и Грузинская православная церковь были неотъемлемой частью общества. А Католикос-Патриарх Илия II является не только самым влиятельным человеком в стране, но и общественным деятелем, с которым связаны важнейшие исторические события. В свою очередь, церковь, как институт, представляющий веру, до сих пор делит первые два места по доверию со стороны общества с армией. Следовательно, как в общественной жизни, так и в религиозной, Патриарх, церковь и религия играют фундаментальную роль, имеют возможность напрямую влиять на жизнь каждого гражданина Грузии.И в этом заключается первая проблема для тотального поворота страны на Запад. В частности, с точки зрения западной идеологии, светское государство не может быть выстроено, если религия имеет больше политического веса, нежели местные институты. Также эти институты должны заменить церковь и религию, как самые популярные.Правительство Михаила Саакашвили активно пыталось поменять расстановку сил, чтобы сблизить грузинскую реальность с тем, как обстоят дела в некоторых западноевропейских странах, где религия, церковь и обряды – всего лишь часть культуры, не больше. Местные институты, конституция и светское общество оттеснили веру на обочину общественной жизни, подчинили ее себе.Однако консервативное грузинское большинство отказалось так быстро меняться и убрать из собственной жизни элемент, который столетиями держал народ в единстве. Особенно после советского атеистического прошлого, когда сама вера была запрещена, но многие грузины все равно втайне практиковали православие.Вторая проблема – это критика Грузинской православной церкви, которую активно связывают с Россией и недопустимыми, для прозападников, "российскими" практиками. Среди них отказ от официального признания новой Украинской церкви (т.н. Томос), а также празднование Рождества 7 января.К слову, известный грузинский писатель и оппонент власти Лаша Бугадзе, который открыто объявляет местную церковь пророссийской, не раз говорил, что "истинное" Рождество – 25 декабря, а "русское" – 7 января. Более того, Бугадзе открыто признает, что дело не в теологических изысканиях, а в политике и ассоциациях:В свою очередь, теолог, также оппонент власти и сегодняшней политики церкви, Бека Миндиашвили заявляет, что некоторые предыдущие представители церкви активно пытались внедрить дату празднования 25 декабря, но весь процесс стал жертвой советской тирании, а Грузинская церковь продолжает проводить эту антизападную риторику в пользу России:Решение Украины назначить празднование Рождества на 25 декабря, что безусловно было геополитическим шагом, для многих прозападно настроенных оппонентов и "Грузинской мечты", и политики Церкви стало примером борьбы за Западные ценности, против тирании не просто России, но и Советов.Грузинская церковь, в свою очередь, и на теологическом, и на прагматичном уровнях объясняет свою политику просто. Во-первых, переход на определенные даты должен иметь под собой реальный запрос, должна существовать надобность вне геополитической окраски.Во-вторых, Грузинская православная церковь должна вести себя ответственно и проводить умеренную политику, ориентированную не на конфронтацию с Россией, а на нахождение общих знаменателей.В этом контексте важны церковные вопросы на территориях, которые центральное правительство в Тбилиси не контролирует. Грузинская церковь обязана учитывать влияние Московского Патриархата, который проводит сравнительно умеренную политику непризнания церковного раскола в Абхазии и Южной Осетии.Так что, пока представители одной маленькой, но элитарной части грузинского общества из года в год поздравляют друг друга в социальных сетях 25 декабря "с настоящим, а не русским Рождеством", большая часть населения, само государство и церковь – официально лишь 7 января.Поэтому было странно видеть представителей протестного движения с зажженными свечами 6 января вечером напротив церкви. Ведь это день "русского" Рождества, и они его просто не празднуют. Однако, все-таки, политическая борьба вынуждает менять свои подходы. А идти сейчас против церкви, значит терять поддержку главного института в стране и самой большой прослойки общества, т.е. избирателя.Язык, Родина, Единство... ВераНа недавних протестах в апреле-мае 2024 года была очередная попытка упразднения "веры" как части грузинской идентичности. В марте "Грузинская мечта" объявила, что собирается окончательно принять законы о "прозрачности иностранного влияния" и о "защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Прозападно настроенные граждане, при поддержке Запада, заявили об отступлении от европейских ценностей и начали целую серию протестов. В итоге инициативы были приняты, а европейские коллеги до сих пор требуют их упразднить. Якобы они препятствуют интеграции страны в ЕС.Во время этих протестов молодая часть протестного движения решила переформулировать слова Ильи Чавчавадзе, убрав из формулы "веру" и заменив ее "единством".Негативная реакция была достаточно сильной, чтобы вскоре же была предложена новая версия: "Язык, Родина, Единство, Вера" (на груз. ენა, მამული, ერთობა, სარწმუნოება). Однако первой попытки хватило, чтобы протестующих обвинили в борьбе с традициями и базовыми ценностями грузинского народа. Вскоре об этом неприятном инциденте забыли как инициаторы, так и критики.И все же этот случай еще раз подчеркнул существование двух реальностей в Грузии. В одной – любые дата и праздник связаны с политикой и геополитикой, а с другой стороны, абсолютное большинство, которое воспринимает свои традиции вне таких рамок.Для большинства грузинские традиции и даты их празднования (к слову, тут же надо вспомнить борьбу за 8 и 9 мая) не связаны с геополитическими попытками ухода от российского влияния или же с уровнем западной интеграции.Праздновать Рождество 25 декабря или 7 января – это часть традиции, которая укоренилась в обществе и не может быть пересмотрена лишь по желанию западной политической конъюнктуры. Именно в этот сказ хорошо попала правящая партия "Грузинская мечта", которая специально сформулировала свой лозунг: "в Европу с достоинством". Это "достоинство" связано с защитой тех ценностей, в том числе, и дат, которые важны консервативному грузинскому большинству.И это консервативное большинство сегодня празднует Рождество не "с Европой" или "с Россией", а со своими семьями. И похоже, что оно заставило присоединиться и протестное меньшинство. Политические интересы способны творить чудеса.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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