https://sputnik-georgia.ru/20250107/gruziya-rozhdestvo-s-evropoy-ili-s-rossiey-291657455.html
Грузия: Рождество "с Европой" или "с Россией"
Грузия: Рождество "с Европой" или "с Россией"
Sputnik Грузия
Несмотря на настойчивость "цивилизованного мира" и его представителей в Грузии, государство и Грузинская православная церковь держатся за традицию отмечать... 07.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-07T17:00+0400
2025-01-07T17:00+0400
2025-01-07T17:00+0400
россия
политика
грузия
европа
украина
рождество
грузинская православная церковь
русская православная церковь
религия
революция роз
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Сегодня страна, общество и Грузинская православная церковь празднуют Рождество Христово. К торжеству 6 января вечером присоединились маршем протестующие со свечами в руках. Однако эта всеобщая солидарность – лишь часть политической игры, имитация единства. Идеологические сторонники европеизации и безысходности Западного пути страны уже давно пытаются принудить общество сменить дату празднования с 7 января на 25 декабря. Хотя зачастую этот запрос пытаются связать с теологическими аргументами, на примере Украины, можно открыто утверждать, что реальная причина такого запроса заключается в геополитике. Следовательно, символически важно, чтобы Грузия праздновала это важное для христиан празднество с Западом, подчеркивая этим свое политическое, социальное и религиозное единство с "цивилизованным миром" и дистанцирование от Москвы.Язык, Родина, ВераПонимание важности дат невозможно без осознания роли церкви в повседневности. А для этого надо понимать грузинскую идентичность и ту формулу, которую в свое время сформировал считающийся многими отцом местного самосознания Илья Чавчавадзе.Будучи известным и активным общественным деятелем, Чавчавадзе много рассуждал о будущем грузинского народа. Как и во многих национально-освободительных движениях, язык обмена и коммуникации всегда является объединяющим фактором. Поэтому грузинский язык, которому уже не одно тысячелетие, не просто являлся и является признаком принадлежности, но и символом общности: единого исторического пути, который был пройден народом.География – второй важный фактор для понимания пространства, на котором язык распространяется и формирует национальное единство. Родина – лишь термин, выражающий конкретное географическое расположение народа, говорящего на одном языке.Вера, если быть точнее, православие стало государственной религией в восточной части сегодняшней Грузии в 326 году н.э. благодаря проповедям Святой Нино. С тех пор уже почти 1700 лет грузинский народ боролся и защищал христианство как часть собственного бытия. Оно настолько влилось в сознание, что до недавнего времени тяжело было себе даже представить грузина и не православного христианина.Логично, что Чавчавадзе, являясь подданным Российской Империи, опирался в своих идеях на те основополагающие аспекты, которые могли объединить грузинский народ в будущем. Эти аспекты – язык, родина, вера – и стали связующим звеном грузинской независимой идентичности, государственности.Поворот на ЗападНа момент реформ Революции Роз 2003 года, вера в православное христианство и Грузинская православная церковь были неотъемлемой частью общества. А Католикос-Патриарх Илия II является не только самым влиятельным человеком в стране, но и общественным деятелем, с которым связаны важнейшие исторические события. В свою очередь, церковь, как институт, представляющий веру, до сих пор делит первые два места по доверию со стороны общества с армией. Следовательно, как в общественной жизни, так и в религиозной, Патриарх, церковь и религия играют фундаментальную роль, имеют возможность напрямую влиять на жизнь каждого гражданина Грузии.И в этом заключается первая проблема для тотального поворота страны на Запад. В частности, с точки зрения западной идеологии, светское государство не может быть выстроено, если религия имеет больше политического веса, нежели местные институты. Также эти институты должны заменить церковь и религию, как самые популярные.Правительство Михаила Саакашвили активно пыталось поменять расстановку сил, чтобы сблизить грузинскую реальность с тем, как обстоят дела в некоторых западноевропейских странах, где религия, церковь и обряды – всего лишь часть культуры, не больше. Местные институты, конституция и светское общество оттеснили веру на обочину общественной жизни, подчинили ее себе.Однако консервативное грузинское большинство отказалось так быстро меняться и убрать из собственной жизни элемент, который столетиями держал народ в единстве. Особенно после советского атеистического прошлого, когда сама вера была запрещена, но многие грузины все равно втайне практиковали православие.Вторая проблема – это критика Грузинской православной церкви, которую активно связывают с Россией и недопустимыми, для прозападников, "российскими" практиками. Среди них отказ от официального признания новой Украинской церкви (т.н. Томос), а также празднование Рождества 7 января.К слову, известный грузинский писатель и оппонент власти Лаша Бугадзе, который открыто объявляет местную церковь пророссийской, не раз говорил, что "истинное" Рождество – 25 декабря, а "русское" – 7 января. Более того, Бугадзе открыто признает, что дело не в теологических изысканиях, а в политике и ассоциациях:В свою очередь, теолог, также оппонент власти и сегодняшней политики церкви, Бека Миндиашвили заявляет, что некоторые предыдущие представители церкви активно пытались внедрить дату празднования 25 декабря, но весь процесс стал жертвой советской тирании, а Грузинская церковь продолжает проводить эту антизападную риторику в пользу России:Решение Украины назначить празднование Рождества на 25 декабря, что безусловно было геополитическим шагом, для многих прозападно настроенных оппонентов и "Грузинской мечты", и политики Церкви стало примером борьбы за Западные ценности, против тирании не просто России, но и Советов.Грузинская церковь, в свою очередь, и на теологическом, и на прагматичном уровнях объясняет свою политику просто. Во-первых, переход на определенные даты должен иметь под собой реальный запрос, должна существовать надобность вне геополитической окраски.Во-вторых, Грузинская православная церковь должна вести себя ответственно и проводить умеренную политику, ориентированную не на конфронтацию с Россией, а на нахождение общих знаменателей.В этом контексте важны церковные вопросы на территориях, которые центральное правительство в Тбилиси не контролирует. Грузинская церковь обязана учитывать влияние Московского Патриархата, который проводит сравнительно умеренную политику непризнания церковного раскола в Абхазии и Южной Осетии.Так что, пока представители одной маленькой, но элитарной части грузинского общества из года в год поздравляют друг друга в социальных сетях 25 декабря "с настоящим, а не русским Рождеством", большая часть населения, само государство и церковь – официально лишь 7 января.Поэтому было странно видеть представителей протестного движения с зажженными свечами 6 января вечером напротив церкви. Ведь это день "русского" Рождества, и они его просто не празднуют. Однако, все-таки, политическая борьба вынуждает менять свои подходы. А идти сейчас против церкви, значит терять поддержку главного института в стране и самой большой прослойки общества, т.е. избирателя.Язык, Родина, Единство... ВераНа недавних протестах в апреле-мае 2024 года была очередная попытка упразднения "веры" как части грузинской идентичности. В марте "Грузинская мечта" объявила, что собирается окончательно принять законы о "прозрачности иностранного влияния" и о "защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Прозападно настроенные граждане, при поддержке Запада, заявили об отступлении от европейских ценностей и начали целую серию протестов. В итоге инициативы были приняты, а европейские коллеги до сих пор требуют их упразднить. Якобы они препятствуют интеграции страны в ЕС.Во время этих протестов молодая часть протестного движения решила переформулировать слова Ильи Чавчавадзе, убрав из формулы "веру" и заменив ее "единством".Негативная реакция была достаточно сильной, чтобы вскоре же была предложена новая версия: "Язык, Родина, Единство, Вера" (на груз. ენა, მამული, ერთობა, სარწმუნოება). Однако первой попытки хватило, чтобы протестующих обвинили в борьбе с традициями и базовыми ценностями грузинского народа. Вскоре об этом неприятном инциденте забыли как инициаторы, так и критики.И все же этот случай еще раз подчеркнул существование двух реальностей в Грузии. В одной – любые дата и праздник связаны с политикой и геополитикой, а с другой стороны, абсолютное большинство, которое воспринимает свои традиции вне таких рамок.Для большинства грузинские традиции и даты их празднования (к слову, тут же надо вспомнить борьбу за 8 и 9 мая) не связаны с геополитическими попытками ухода от российского влияния или же с уровнем западной интеграции.Праздновать Рождество 25 декабря или 7 января – это часть традиции, которая укоренилась в обществе и не может быть пересмотрена лишь по желанию западной политической конъюнктуры. Именно в этот сказ хорошо попала правящая партия "Грузинская мечта", которая специально сформулировала свой лозунг: "в Европу с достоинством". Это "достоинство" связано с защитой тех ценностей, в том числе, и дат, которые важны консервативному грузинскому большинству.И это консервативное большинство сегодня празднует Рождество не "с Европой" или "с Россией", а со своими семьями. И похоже, что оно заставило присоединиться и протестное меньшинство. Политические интересы способны творить чудеса.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
https://sputnik-georgia.ru/20240517/den-svyatosti-semi-i-uvazheniya-k-roditelyam-otmechayut-v-gruzii-287959333.html
https://sputnik-georgia.ru/20240517/dve-raznye-gruzii-na-shestviyakh-v-tbilisi-287974268.html
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россия, политика, грузия, европа, украина, рождество, грузинская православная церковь, русская православная церковь, религия , революция роз, общество, илья чавчавадзе
россия, политика, грузия, европа, украина, рождество, грузинская православная церковь, русская православная церковь, религия , революция роз, общество, илья чавчавадзе
Сегодня страна, общество и Грузинская православная церковь празднуют Рождество Христово. К торжеству 6 января вечером присоединились маршем протестующие со свечами в руках. Однако эта всеобщая солидарность – лишь часть политической игры, имитация единства.
Идеологические сторонники европеизации и безысходности Западного пути страны уже давно пытаются принудить общество сменить дату празднования с 7 января на 25 декабря. Хотя зачастую этот запрос пытаются связать с теологическими аргументами, на примере Украины, можно открыто утверждать, что реальная причина такого запроса заключается в геополитике.
Дело не в датах, а в том, какие страны празднуют Рождество в эти даты. С одной стороны, большая часть Западного мира, а с другой стороны, Россия и такие страны, например, как Сербия и Молдова.
Следовательно, символически важно, чтобы Грузия праздновала это важное для христиан празднество с Западом, подчеркивая этим свое политическое, социальное и религиозное единство с "цивилизованным миром" и дистанцирование от Москвы.
Понимание важности дат невозможно без осознания роли церкви в повседневности. А для этого надо понимать грузинскую идентичность и ту формулу, которую в свое время сформировал считающийся многими отцом местного самосознания Илья Чавчавадзе.
Будучи известным и активным общественным деятелем, Чавчавадзе много рассуждал о будущем грузинского народа.
Свое видение этого будущего он выразил тремя словами, которые до сих пор воспринимаются опорой грузинского мышления и подхода к мировоззрению: язык, родина, вера (на груз. ენა, მამული, სარწმუნოება).
Как и во многих национально-освободительных движениях, язык обмена и коммуникации всегда является объединяющим фактором. Поэтому грузинский язык, которому уже не одно тысячелетие, не просто являлся и является признаком принадлежности, но и символом общности: единого исторического пути, который был пройден народом.
География – второй важный фактор для понимания пространства, на котором язык распространяется и формирует национальное единство. Родина – лишь термин, выражающий конкретное географическое расположение народа, говорящего на одном языке.
Вера, если быть точнее, православие стало государственной религией в восточной части сегодняшней Грузии в 326 году н.э. благодаря проповедям Святой Нино. С тех пор уже почти 1700 лет грузинский народ боролся и защищал христианство как часть собственного бытия. Оно настолько влилось в сознание, что до недавнего времени тяжело было себе даже представить грузина и не православного христианина.
Логично, что Чавчавадзе, являясь подданным Российской Империи, опирался в своих идеях на те основополагающие аспекты, которые могли объединить грузинский народ в будущем. Эти аспекты – язык, родина, вера – и стали связующим звеном грузинской независимой идентичности, государственности.
На момент реформ Революции Роз 2003 года, вера в православное христианство и Грузинская православная церковь были неотъемлемой частью общества. А Католикос-Патриарх Илия II является не только самым влиятельным человеком в стране, но и общественным деятелем, с которым связаны важнейшие исторические события.
В свою очередь, церковь, как институт, представляющий веру, до сих пор делит первые два места по доверию со стороны общества с армией. Следовательно, как в общественной жизни, так и в религиозной, Патриарх, церковь и религия играют фундаментальную роль, имеют возможность напрямую влиять на жизнь каждого гражданина Грузии.
И в этом заключается первая проблема для тотального поворота страны на Запад. В частности, с точки зрения западной идеологии, светское государство не может быть выстроено, если религия имеет больше политического веса, нежели местные институты. Также эти институты должны заменить церковь и религию, как самые популярные.
Правительство Михаила Саакашвили активно пыталось поменять расстановку сил, чтобы сблизить грузинскую реальность с тем, как обстоят дела в некоторых западноевропейских странах, где религия, церковь и обряды – всего лишь часть культуры, не больше. Местные институты, конституция и светское общество оттеснили веру на обочину общественной жизни, подчинили ее себе.
Однако консервативное грузинское большинство отказалось так быстро меняться и убрать из собственной жизни элемент, который столетиями держал народ в единстве. Особенно после советского атеистического прошлого, когда сама вера была запрещена, но многие грузины все равно втайне практиковали православие.
Вторая проблема – это критика Грузинской православной церкви, которую активно связывают с Россией и недопустимыми, для прозападников, "российскими" практиками. Среди них отказ от официального признания новой Украинской церкви (т.н. Томос), а также празднование Рождества 7 января.
К слову, известный грузинский писатель и оппонент власти Лаша Бугадзе, который открыто объявляет местную церковь пророссийской, не раз говорил, что "истинное" Рождество – 25 декабря, а "русское" – 7 января. Более того, Бугадзе открыто признает, что дело не в теологических изысканиях, а в политике и ассоциациях:
Но абсурдным является не тот риск, который подразумевает связь с Россией. 7 января сегодня – это политическая дата, а не религиозная. Если бы она не была политической, то ни Украинская церковь не начала бы отмечать Рождество 25 декабря, ни величайший грузинский патриарх, святой Амвросий Хелаия, не стремился бы восстановить традицию празднования 25 декабря!
В свою очередь, теолог, также оппонент власти и сегодняшней политики церкви, Бека Миндиашвили заявляет, что некоторые предыдущие представители церкви активно пытались внедрить дату празднования 25 декабря, но весь процесс стал жертвой советской тирании, а Грузинская церковь продолжает проводить эту антизападную риторику в пользу России:
Поэтому сейчас мы празднуем Рождество вместе с раскольническим “атомным” патриархатом России и несколькими его сателлитами. Именно по этой причине и в этом смысле называют Рождество 7 января “русским Рождеством”, и в этом нет ничего неверного...
Решение Украины назначить празднование Рождества на 25 декабря, что безусловно было геополитическим шагом, для многих прозападно настроенных оппонентов и "Грузинской мечты", и политики Церкви стало примером борьбы за Западные ценности, против тирании не просто России, но и Советов.
Грузинская церковь, в свою очередь, и на теологическом, и на прагматичном уровнях объясняет свою политику просто. Во-первых, переход на определенные даты должен иметь под собой реальный запрос, должна существовать надобность вне геополитической окраски.
Западная интеграция, по мнению представителей Церкви, не должна подрывать традиции и практики, которые зарекомендовали себя и ничего общего не имеют с политикой.
Во-вторых, Грузинская православная церковь должна вести себя ответственно и проводить умеренную политику, ориентированную не на конфронтацию с Россией, а на нахождение общих знаменателей.
В этом контексте важны церковные вопросы на территориях, которые центральное правительство в Тбилиси не контролирует. Грузинская церковь обязана учитывать влияние Московского Патриархата, который проводит сравнительно умеренную политику непризнания церковного раскола в Абхазии и Южной Осетии.
Следовательно, лидеры Грузинской церкви проводят прагматичную политику, чтобы не подтолкнуть Москву к нежелательным действиям на тех территориях, которые считаются официально частью паствы Грузинской православной церкви.
Так что, пока представители одной маленькой, но элитарной части грузинского общества из года в год поздравляют друг друга в социальных сетях 25 декабря "с настоящим, а не русским Рождеством", большая часть населения, само государство и церковь – официально лишь 7 января.
Поэтому было странно видеть представителей протестного движения с зажженными свечами 6 января вечером напротив церкви. Ведь это день "русского" Рождества, и они его просто не празднуют.
Однако, все-таки, политическая борьба вынуждает менять свои подходы. А идти сейчас против церкви, значит терять поддержку главного института в стране и самой большой прослойки общества, т.е. избирателя.
Язык, Родина, Единство... Вера
На недавних протестах в апреле-мае 2024 года была очередная попытка упразднения "веры" как части грузинской идентичности. В марте "Грузинская мечта" объявила, что собирается окончательно принять законы о "прозрачности иностранного влияния" и о "защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Прозападно настроенные граждане, при поддержке Запада, заявили об отступлении от европейских ценностей и начали целую серию протестов. В итоге инициативы были приняты, а европейские коллеги до сих пор требуют их упразднить. Якобы они препятствуют интеграции страны в ЕС.
Во время этих протестов молодая часть протестного движения решила переформулировать слова Ильи Чавчавадзе, убрав из формулы "веру" и заменив ее "единством".
Предложенный новый взгляд на грузинскую идентичность "Язык, Родина, Единство" (на груз. ენა, მამული, ერთობა), не только был раскритикован властью, но, по сути, яростно отвергнут большей частью населения. Он был воспринят, как нападение на церковь и религию в целом.
Негативная реакция была достаточно сильной, чтобы вскоре же была предложена новая версия: "Язык, Родина, Единство, Вера" (на груз. ენა, მამული, ერთობა, სარწმუნოება). Однако первой попытки хватило, чтобы протестующих обвинили в борьбе с традициями и базовыми ценностями грузинского народа. Вскоре об этом неприятном инциденте забыли как инициаторы, так и критики.
И все же этот случай еще раз подчеркнул существование двух реальностей в Грузии. В одной – любые дата и праздник связаны с политикой и геополитикой, а с другой стороны, абсолютное большинство, которое воспринимает свои традиции вне таких рамок.
Для большинства грузинские традиции и даты их празднования (к слову, тут же надо вспомнить борьбу за 8 и 9 мая) не связаны с геополитическими попытками ухода от российского влияния или же с уровнем западной интеграции.
Праздновать Рождество 25 декабря или 7 января – это часть традиции, которая укоренилась в обществе и не может быть пересмотрена лишь по желанию западной политической конъюнктуры.
Именно в этот сказ хорошо попала правящая партия "Грузинская мечта", которая специально сформулировала свой лозунг: "в Европу с достоинством". Это "достоинство" связано с защитой тех ценностей, в том числе, и дат, которые важны консервативному грузинскому большинству.
И это консервативное большинство сегодня празднует Рождество не "с Европой" или "с Россией", а со своими семьями. И похоже, что оно заставило присоединиться и протестное меньшинство. Политические интересы способны творить чудеса.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции