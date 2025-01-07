https://sputnik-georgia.ru/20250107/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-291669127.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7% 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T15:52+0400

2025-01-07T15:52+0400

2025-01-07T15:52+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2024 года понизился на 0,4% по сравнению с октябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7%.В ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 24,8%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"