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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7% 07.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-07T15:52+0400
2025-01-07T15:52+0400
2025-01-07T15:52+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2024 года понизился на 0,4% по сравнению с октябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7%.В ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 24,8%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7%
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2024 года понизился на 0,4% по сравнению с октябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, понижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижения зарплат рабочих на 2,7%.
В ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 24,8%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.