https://sputnik-georgia.ru/20250107/silnoe-zemletryasenie-v-kitayskom-tibete---chislo-pogibshikh-prodolzhaet-rasti-291674682.html

Сильное землетрясение в китайском Тибете – число погибших продолжает расти

Сильное землетрясение в китайском Тибете – число погибших продолжает расти

Sputnik Грузия

Сильные подземные толчки магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе Китая принесли жертвы и разрушения 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T14:48+0400

2025-01-07T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая выросло до 95 человек, пострадавших – до 130, сообщило во вторник агентство Синьхуа, ссылаясь на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР.Около 9:05 по местному времени (6:05 тбс) произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг залегал на глубине 10 километров, после подземных толчков сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.После ЧП председатель КНР Си Цзиньпин в заявлении на Центральном телевидении Китая подчеркнул, что нужно приложить все усилия для того, чтобы провести поисково-спасательные работы и минимизировать число жертв.Он обратил внимание на то, что необходимо усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей и гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.Также после трагедии ландшафтный парк Эвереста закрыли для публики с 10:00 (7:00 тбс) 7 января. Власти позже сообщат о его открытии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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