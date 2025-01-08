https://sputnik-georgia.ru/20250108/mamardashvili-vosstanovilsya-posle-travmy-i-mozhet-sygrat-v-matche-protiv-sevili-291682345.html

Мамардашвили восстановился после травмы и может сыграть в матче против "Севильи"

Мамардашвили восстановился после травмы и может сыграть в матче против "Севильи"

Sputnik Грузия

Из-за травмы Мамардашвили пропустил несколько матчей чемпионата, а также встречу 1/16 финала Кубка Испании против "Эльденсе" 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T20:20+0400

2025-01-08T20:20+0400

2025-01-08T20:20+0400

футбол

спорт

новости

грузия

испания

георгий мамардашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288999624_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f6d8f01c3c89d9e52b9b67ca1a2a0b24.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили может вернуться на поле после травмы в субботнем матче 19-го тура Ла Лиги против "Севильи", пишет издание Jornadaperfecta. Мамардашвили растянул мышцу бедра правой ноги на тренировке перед матчем "Валенсии" против "Райо Вальекано" 9 декабря. Голкипер отыграл 90 минут с травмой. По прогнозам врачей команды, восстановление Мамардашвили должно занять около трех недель. "Валенсия" проведет встречу 19-го тура Ла Лиги против "Севильи" 11 января в 23:55 по тбилисскому времени. Клуб Мамардашвили занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 12 очками после 18 туров. Из-за травмы Мамардашвили пропустил несколько матчей чемпионата, а также встречу 1/16 финала Кубка Испании (Copa del Rey) против "Эльденсе", который "Валенсия" выиграла в гостях со счетом 2:0. В текущем сезоне на счету Мамардашвили 14 матчей за Валенсию в Ла Лиге, в которых он пропустил 22 гола и трижды сохранил ворота "сухими". Еще в конце августа 2024 года 24-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги – "Ливерпуля". Тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро. В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе (испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, новости, грузия, испания, георгий мамардашвили