https://sputnik-georgia.ru/20250108/podvodnyy-energokabel-v-evropu-oboydetsya-gruzii-v-145-millionov-lari-291682730.html

Подводный энергокабель в Европу обойдется Грузии в 145 миллионов лари

Подводный энергокабель в Европу обойдется Грузии в 145 миллионов лари

Sputnik Грузия

Всемирный банк выделил Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T19:31+0400

2025-01-08T19:31+0400

2025-01-08T19:31+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

черное море

европа

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259250086_0:88:1827:1116_1920x0_80_0_0_3c01ded7a4de1bd64ccbb9a9cfc7255f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая обеспечит рынок ЕС зеленой энергией через Грузию, обойдется стране в 145 миллионов лари за пять лет, говорится в документе госбюджета Грузии на 2025 год. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Согласно госбюджету, часть финансовой помощи Всемирного банка – 5 миллионов лари – освоена в 2024 году. В 2025 году планируется освоить 25 миллионов лари, в 2026-м – 55 млн лари, в 2027-м – 5 млн лари, а в 2028 году – 55 млн лари. Всемирный банк выделил Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Подводный энергокабель в Европу сделает Грузию привлекательной для инвесторов – министр>>Согласно госбюджету на 2025 год, в этом году начнется первый этап, который включает в себя глубоководные исследования дна Черного моря. На втором — будет укреплена наземная сеть электропередачи, чтобы обеспечить взаимное соединение и передачу электроэнергии по подводному кабелю. Третий этап включает в себя строительство кабельных линий и наземных трансформаторных подстанций. В документе отмечено, что проект направлен на содействие энергетической безопасности Европейского союза и Кавказского региона, а также развитие сектора возобновляемой энергетики. Кроме того, "энергетическая система будет подключена к синхронной зоне Центральной Европы, что дает возможность торговать электроэнергией с европейскими странами". Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема" при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым". По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Кроме того, будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

черное море

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, черное море, европа, всемирный банк