https://sputnik-georgia.ru/20250108/zurabishvili-i-saakashvili-nikogda-ne-sluzhili-gruzii--glava-parlamenta-291680953.html

Зурабишвили и Саакашвили никогда не служили Грузии – глава парламента

Зурабишвили и Саакашвили никогда не служили Грузии – глава парламента

Sputnik Грузия

Глава парламента Грузии не исключил, что Саломе Зурабишвили в итоге вернется в свою родную Францию 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T13:48+0400

2025-01-08T13:48+0400

2025-01-08T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Стипендия Института Маккейна, которую получила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, еще раз доказала, что она никогда не служила стране, как и осужденный бывший президент Михаил Саакашвили, которому в свое время поступило аналогичное предложение от Университета Тафтса, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в сети X. Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера Института Маккейна. Информация появилась на сайте Института 6 января. Отмечается, что Зурабишвили как стипендиат Киссинджера "продолжит традицию принципиального стратегического лидерства на одном из самых важных демократических фронтов мира". Глава парламента напомнил, что аналогичный жест был сделан в отношении экс-президента Михаила Саакашвили со стороны Университета Тафтса.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложили должность "государственного служащего высокого ранга", которая была создана специально для него в школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса в 2014 году.Как написала Зурабишвили в ответ на инициативу Института Маккейна, во время борьбы между автократами и демократами важно поддерживать демократических акторов, которые сражаются на передовой линии, и Грузия олицетворяет эту борьбу, для защиты которой сенатор Джон Маккейн работал всю свою жизнь. До встречи, мадам Зурабишвили – прошлое, настоящее и будущее>>Срок полномочий Зурабишвили истек 29 декабря в день инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. Институт Маккейна при Университете штата Аризона занимается продвижением демократии, прав человека и национальной безопасности. Он реализует программы лидерства, борется с торговлей людьми и разрабатывает стратегии в области международной политики. Институт назван в честь сенатора Джона Маккейна, который скончался в 2018 году в возрасте 81 года. Сенатор считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, шалва папуашвили