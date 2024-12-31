https://sputnik-georgia.ru/20241231/do-vstrechi-madmuazel-zurabishvili--proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-291609459.html

До встречи, мадам Зурабишвили – прошлое, настоящее и будущее

До встречи, мадам Зурабишвили – прошлое, настоящее и будущее

Sputnik Грузия

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили официально покинула свой пост и ушла в протестное движение, по ее словам, забрав с собой "флаг" и "легитимацию" 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T14:58+0400

2024-12-31T14:58+0400

2024-12-31T15:55+0400

грузия

политика

франция

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

европа

акции протеста

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29 ноября известный в прошлом футболист и политик от правящей партии "Грузинская Мечта" Михаил Кавелашвили дал присягу в здании парламента страны и принял полномочия шестого президента Грузии. В это же самое время, надев ту же одежду, что и во время своей инаугурации, уже бывший президент Саломе Зурабишвили объявила о "сдаче" резиденции властям и готовности дальше бороться за демократические ценности и проевропейский курс Грузии. Зурабишвили и приветствовавшие ее протестующие продолжают требовать освобождения всех заключенных, арестованных во время последних митингов, а также проведения новых парламентских выборов. Требования, которые правящая партия не собирается выполнять.Уйдя из президентской резиденции мирно, она не приняла предложение определенной части политической оппозиции оказать силовое сопротивление и удержать символически здание, и в это же время не дала юридических причин представителям властей возбудить против нее и ее соратников уголовные дела.За несколько дней до окончания ее полномочий премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил всем, что резиденция является стратегическим объектом и подлежит государственной защите. Слова Кобахидзе были восприняты не только внутренними игроками, но и внешними как прямая угроза. В результате Зурабишвили самостоятельно помогла развязать ненасильственными путями этот "Гордиев узел"."Угрозы тюремного заключения в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы"," – заявил министр-делегат по вопросам Европы при министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддам.Несмотря на заверения, что она продолжает борьбу и скоро ознакомит всех со своими планами, пора подытожить политическое прошлое, настоящее и возможное будущее мадам Зурабишвили. Новая грузинка В ноябре 2003 года политическое трио Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе при поддержке западных партнеров и России, убедили президента Эдуарда Шеварднадзе мирно уйти в отставку. Состоялась т. н. цветная революция, которая вошла в историю, как Революция роз, поскольку именно с розой Саакашвили ворвался в здание парламента страны и вынудил Шеварднадзе символически сдать законодательный орган. Это трио скоропостижно развалилось, после кончины Зураба Жвания 3 февраля 2005 года, по официальной версии в результате утечки угарного газа. Бурджанадзе стала спикером парламента, а Саакашвили – третьим президентом Грузии.На новую политическую элиту возлагали большие надежды, особенно в вопросах борьбы с коррупцией и нефункциональными государственными институтами. Однако, реформы касались не только государственного строительства, но и формирования новой политической, экономической, социальной, академической идентичности. Именно в рамках такого форматирования и были приглашены в страну непосредственно властью грузинские эмигранты. Среди лично приглашенных прозападно настроенных представителей досоветской эмиграции и была Саломе Зурабишвили. Будучи в свое время послом Франции в Грузии (2003-2004 годы), она рассматривалась хорошей кандидатурой для выстраивания новой идеологии – прозападничества. Следовательно, ее назначение на должность министра иностранных дел имело не только профессиональное измерение, но и прагматическое, и символическое.Но личные качества и в общем сложный для работы характер, о котором многие открыто говорили и говорят, привели к раздору с правительством Саакашвили.Ровно через восемь месяцев после назначения, в октябре 2005 года, она была смещена с должности. Узнав о решении, Зурабишвили поспешила отстраниться от правительства, созвала оппозиционно настроенных граждан и обозвала своих недавних коллег из власти "дикарями".Такая готовность к переменам в настроениях и отношении к политическим партнерам сделала ее ненадежным игроком для других представителей оппозиции. Хоть она и играла последующие годы роль оппонента правительства Саакашвили, но была сравнительно менее популярной и находилась в тени.Политический триумф Реальный рассвет политической карьеры Саломе Зурабишвили приходится на правление "Грузинской мечты" и появлении в политике грузинского миллиардера-филлантропа Бидзины Иванишвили. Иванишвили, который в свое время активно поддерживал Михаила Саакашвили и его реформы, отвернулся от постреволюционной власти из-за политических убеждений.В частности, грузинский бизнесмен критиковал насильственное подавление мирных протестов представителями силовых ведомств, которые он финансово помогал формировать и вооружать. Более того, по его словам, Саакашвили отвернулся от демократических принципов и строил авторитаризм.Для формирования своей коалиции Иванишвили объединил вокруг себя всех известных прозападных политиков, таких как Давид Усупашвили, Ираклий Аласания и Саломе Зурабишвили. Создав многогранную прозападную коалицию, оппозиция получила одобрение Запада и в октябре 2012 года нанесла поражение партии Саакашвили. В 2013 году же кандидат от "Грузинской мечты" Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, и власть полностью перешла в руки оппонентов Саакашвили.Коалиция медленно, но верно распадалась из-за разногласий. И к парламентским выборам 2016 года Зурабишвили выдвинула свою независимую, непартийную кандидатуру. Правящая сила не поставила ей в противовес никого, по сути, поддержав ее политическое будущее в законодательном органе.Саломе Зурабишвили, для которой такой феноменальный политический взлет был неожиданным, согласилась. Более того, Иванишвили через свой банк "Карту" даже выделил ей специальный кредит на 1 миллион лари для проведения предвыборной кампании.Несмотря на серьезные затраты, Зурабишвили не смогла победить в первом туре. Причиной стали ее сомнительные заявления, неспособность четко выразить свои идеи на грузинском языке, а также отчетливое высокомерие и надменность. Ее фундаментально французское прошлое давало о себе знать.Предвыборная кампания оппозиции активно тиражировала негативные заявления о Звиаде Гамсахурдия, первом президенте Грузии. В частности, ей припомнили оправдание его свержения во время гражданской войны 1992 года и то, что Зурабишвили называла его "диктатором".Гига Бокерия, бывший высокопоставленный чиновник при правительстве Саакашвили, назвал ее "полезным политическим идиотом". Другой лидер оппозиции, Гиорги Вашадзе постфактум оценивал ее следующим образом:В конце концов все предвыборные баннеры в Грузии были заменены. Вместо Зурабишвили на них уже были изображены лидеры "Грузинской мечты", в том числе Бидзина Иванишвили, который призывал своих избирателей голосовать за своего кандидата.Победа пятого президента страны была оформлена лично благодаря Иванишвили, его политическому весу, деньгам и неготовности большей части местного избирателя вновь видеть на должности первого лица кандидата от партии Саакашвили – Григола Вашадзе.Следует отметить и тот факт, что для "Грузинской мечты" Зурабишвили была прагматичным выбором в отношениях с Западом. С момента прихода к власти оппоненты активно продвигали идею пророссийскости Иванишвили и его партии. Остановив свой выбор на очевидно прозападном политике, правящая сила надеялась послать четкий сигнал в Вашингтон и Брюссель.С 2018 по 2022 годы Зурабишвили фактически не занималась государственными делами и сама называла себя "общественным деятелем", который не занимается активной политикой. Представители оппозиции и неправительственных организаций не признавали ее победу, называли агентом Кремля, предателем и требовали отстранения от должности. В свою очередь пятый президент обвинял их в пропаганде и непонимании европейской политической культуры.По словам самой Зурабишвили, ее отношение полностью переменилось с началом СВО на Украине. Неготовность "Грузинской мечты" присоединиться к попыткам Запада нанести России "стратегическое поражение" создала брешь между правительством и президентом. Бывший президент стала не только выступать с политическими лозунгами, которых до этого не было, но и начала проводить собственный внешнеполитический курс. В нарушение всех конституционных норм она путешествовала в европейские страны и открыто противопоставляла себя "Грузинской мечте".В результате из близкого политического "друга" Иванишвили за два последних года Зурабишвили превратилась в ярого оппонента, из нелегитимного президента и "агента Кремля" для оппозиции – в прозападного политика и "единственного легитимного" лидера.Уход в "народ" Еще до объявления результатов парламентских выборов от 26 октября было понятно, что Зурабишвили будет играть важную роль в противостоянии правительства и оппозиции. Она дала понять, что не рассматривает даже возможность победы правящей партии, поскольку население страны прозападное, а "Грузинская мечта" – пророссийская.Уже на следующий день, окружив себя оппонентами власти, президент заявила о тотальной фальсификации, вовлеченности российских спецслужб и хищении воли грузинского народа. Оппозиция, которая до политического разворота не признавала ее полномочий в целом, объявила Зурабишвили лицом протестного движения.В свою очередь представители "Грузинской мечты" заявили, что она отвернулась не только от партии, которая помогла ей стать президентом и поддерживала все эти годы, но и от большинства избирателей.Зурабишвили полностью присоединилась к оппозиционному движению и открыто заняла позицию, заявив, что является "единственным легитимным" представителем власти. Поэтому, до сих пор критики правящей власти не признают ни парламент, ни институты, включая суды, и рассматривают Зурабишвили "своим" президентом.Пятый президент активно боролась в социальных сетях и обвзанивала всех возможных западных коллег, чтобы не допустить признания результатов выборов. Страны Прибалтики согласились с ее доводами, в то время как Венгрия, Словакия и Люксембург не доверились аргументам.В результате Зурабишвили окончательно провела красную линию между "своими" и "чужими", что сильно ограничило возможные будущие маневры. Не добившись уступков со стороны власти, она ушла с должности, которая давала ей символическую значимость. Сейчас же, без своего официального статуса, с точки зрения внутренней политической борьбы, она малоперспективна.На данный момент Зурабишвили продолжает проводить политику скрытности, говоря всем, что о своих целях и намерениях сообщит в ближайшее время. Исходя из того, что она повторяла эту идею минимум последний месяц, то такая риторика не вселяет оптимизма в протестующих.Комментируя возможное будущее бывшего первого лица, депутат от правящей партии Ладо Божадзе допустил ее более активное сотрудничество с оппозиционными партиями. Язвительно прокомментировала окончание срока Зурабишвили генеральный директор клиники "Вивамед", где проходит свое лечение Михаил Саакашвили, Нино Надирадзе.В свою очередь, более сдержанным был основатель телекомпании "Мтавари" и оппозиционной партии "Ахали", лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, который посчитал преждевременным политические оценки, поскольку следует подождать практических результатов.Насколько ожидания депутата Божадзе или оппозиционера Гварамия оправдаются, покажет будущее. Факт, что при довольно-таки низком личном рейтинге популярности, уход пятого президента в "народ" может ни к чему и не привести. Саломе Зурабишвили может пропасть с политической сцены Грузии спокойно, тихо и без суеты. Так, чтобы о ней больше никто серьезно и не вспомнил.Это тоже покажет время, а пока что, до встречи, мадам Зурабишвили.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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грузия, политика, франция, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, европа, акции протеста