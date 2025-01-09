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Трагедия в Саберио: МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
Трагедия в Саберио: МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
Sputnik Грузия
Правительство Грузии приняло решение объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района Абхазии, говорится в заявлении ведомства на платформе X. Правительство Грузии приняло решение объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района, в результате которой погибли пятеро детей. Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пятерых детей – самому младшему не было и года. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить печь, но перепутала тары с бензином и керосином. Пламя охватило дом за считанные минуты. Соседям удалось спасти лишь женщину. Она проходит лечение в Кутаиси. Официальный Тбилиси потерял контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. Трагедия в селе Саберио: 9 января в Грузии объявлен днем траура >>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, азербайджан, траур
Трагедия в Саберио: МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
15:39 09.01.2025 (обновлено: 15:44 09.01.2025)
Правительство Грузии приняло решение объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района Абхазии, говорится в заявлении ведомства на платформе X.
Правительство Грузии приняло решение объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района, в результате которой погибли пятеро детей.
"Выражаем искренние соболезнования семьям, пострадавшим в результате этого губительного события, и дружественной Грузии", – говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пятерых детей – самому младшему не было и года. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить печь, но перепутала тары с бензином и керосином. Пламя охватило дом за считанные минуты. Соседям удалось спасти лишь женщину. Она проходит лечение в Кутаиси.
Официальный Тбилиси потерял контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.
В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.
После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.