Убийство российского туриста в горах Грузии – версии и последние новости
20:26 09.01.2025 (обновлено: 21:07 09.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание Зугдидского суда
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Обвиняемые своей вины не признают, а один из них пользуется своим правом на молчание
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения Бежану Чкадуа и Ревазу Пакелиани, обвиняемым в убийстве туриста из России Виктора Соловьева.
Согласно данным следствия, обвиняемые 5 января 2025 года совершили разбойное нападение на двух граждан России – Виктора Соловьева и его подругу Алину, следовавших из Местиа в Зугдиди, и забрали у мужчины мобильные телефоны, после чего застрелили его для сокрытия преступления. Тело туриста нашли в реке Накра.
Заключение в виде меры пресечения означает, что ближайшие девять месяцев Чкадуа и Пакелиани будут находится в тюрьме, а за это время суд вынесет им приговор или продлит меру пресечения, если рассмотрение затянется.
О строгой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, и суд учел аргументы прокурора, что обвиняемые могут скрыться от следствия.
Первой новостью из зала суда стало прошлое обвиняемых – они оба были в прошлом судимы и отбывали условное наказание, в том числе и за преступления связанные с наркотиками.
Там же на суде прозвучали и первые обвинения в адрес потерпевших, что они занимались наркоторговлей. Такие показания дал следствию Реваз Пакелиани.
"Как говорит один из обвиняемых в протоколе опроса, они хотели получить информацию о локации, где лежат наркотические средства. Это желание и вызвало те действия, которые затем последовали", - зачитал выдержку из протокола судья Давид Бичия.
Защита на суде сделала акцент, что разбойного нападения обвиняемые не совершали, а следствие в этой части руководствуется только словами потерпевшей.
"В машине были золото, деньги и другие вещи, а по показаниям потерпевшей не было требования их отдать", - сказал адвокат Чкадуа Шота Хоштария.
По его словам, следствие ограничилось лишь установлением факта убийства, а чем руководствовались убитый и потерпевшая и какие действия предшествовали убийству его не интересует.
"Когда у потерпевших просили помощи обвиняемые, ныне покойны сразу после выхода из машины воспринял их как угрозу и попросил передать ему нож, как говорит потерпевшая Алина Габаева. Он выходит из машины с ножом и так встречается с обвиняемыми", - отметил Хоштария.
По его словам, у стороны защиты есть доказательства, что девушка сама уничтожила телефоны, и их никто не отбирал.
"Нахождение на свободе Чкадуа будет способствовать следствию установить роль потерпевшей женщины в деле и имело ли место совершение ныне покойным и потерпевшей такого тяжкого преступления, как сетевое распространение наркотиков", - сказал Хоштария.
По словам прокурора, аргументы защиты неубедительны. "Если они не забрали золото, это же не значит, что они не забрали что-то другое", - сказал прокурор.
По его словам, из показаний девушки ясно, что Чкадуа угрожал ей ножом, который забрал у Соловьева и у них силой отобрали телефоны.
Прокурор также задал вопрос Пакелиани: "Я понял, что он не дал вам телефон, но разве вы не стреляли", на что получил ответ от обвиняемого: "Я защищался, поэтому стрелял".
Версия потерпевшей
Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным российским предпринимателем и заядлым путешественником. В Грузии он был не впервые, в 2019 году совершил автомобильное путешествие в эту страну.
Девушка Виктора Алина рассказала в соцсетях свою версию произошедшего.
По ее словам, они с Виктором ехали по дороге, останавливаясь, чтобы сделать фотографии и полюбоваться видами, и заметили машину, в которой находились обвиняемые незадолго до происшествия.
"Первый раз они проехали мимо нас, остановились и спросили, не нужна ли нам помощь. Мы сказали: "Нет, спасибо, мы просто фоткаемся", и они уехали. Потом мы их обогнали, они стояли на обочине", – рассказала Алина.
Позже, по ее словам, они помогли одному водителю на дороге и снова заметили автомобиль обвиняемых.
"Когда Витя издалека увидел, что они стоят посреди дороги, он попросил дать ему нож из бардачка. Остановился, вышел и спросил, что случилось. Они попросили у него насос. Он достал и отдал им. Потом начался какой-то конфликт", – рассказала Алина.
Суть претензий, по её словам, состояла в том, что они якобы фотографировали обвиняемых. После этого Алина услышала два выстрела.
По словам женщины, она закрылась в машине, но один из обвиняемых стал разбивать стекло, и она открыла дверь машины.
Алина также заявила, что Виктора увезли на машине обвиняемых, а ее оставили в машине на дороге.
Версия адвоката
Обвиняемые своей вины не признают, и Чкадуа до сих пор пользуется своим правом на молчание.
По словам адвоката Шоты Хоштария, Пакелиани дал показания следствию, в которой представил свою версию событий.
По его версии, Соловьев во время конфликта напал на него с ножом, после чего тот выстрелил, защищаясь
"Чкадуа пользуется правом на молчание, обвинения не признает и другой обвиняемый", – сказал Хоштария.
По его словам, по показаниям потерпевшей, Чкадуа не находился на территории, где произошло убийство.
"Как объясняют обвиняемые, они не имели отношения к мобильным телефонам. Их уничтожила потерпевшая, оставшаяся в живых , и обвиняет в этом обвиняемых", – сказал Хоштария.
Полиция во время задержания Чкадуа и Пантелиани изъяла лишь пистолет, как орудие убийства, мобильных телефонов среди изъятых предметов не было.
Версия соцсетей
Еще одной версией, которая активно рассматривается грузинским сегментом социальных сетей, – тема вероятного конфликта из-за наркотиков, которые продавали или везли россияне.
Однако на данный момент официальные следственные органы этого не подтверждают. Адвокат же обвиняемых заявил, что это одна из версий, рассматриваемых следователями.
По версии пользователей соцсетей, Чкадуа и Пантелиани могли потребовать наркотики, которые были у россиянина, и конфликт произошел после того, как он отказался отдавать их.
Тема так называемых "наркозакладок", при которой курьеры прячут наркотики и после фотографируют место схрона, очень актуальна в Грузии в последнее время.
Более того, о том, что среди задержанных есть иностранцы, в том числе граждане России, Украины, Беларуси и других стран, говорят и полицейские хроники.
Между тем, по данным родственника, у Виктора Соловьева был успешный бизнес в России, и в деньгах он не нуждался.
Какая из версий правильная, будет установлено уже в ходе судебных слушаний.