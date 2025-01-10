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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции
Sputnik Грузия
Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) 10.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-10T20:58+0400
2025-01-10T20:58+0400
2025-01-10T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в ноябре 2024 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В столице в ноябре 2024 года продано 3,5 тысячи квартир. Исследователи отмечают, что, согласно опросу девелоперов, продажи квартир в отдельных девелоперских проектах выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со спросом, накопившимся после парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября 2024 года, и началом новых проектов. Наибольшее количество квартир в ноябре было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Ваке, Мтацминда и Вашлиджвари. При этом самая высокая цена на квартиры – в районе Мтацминда (2 675 долларов за квадратный метр), далее следуют Ваке (2 378 долларов за квадратный метр) и Чугурети (1 837 долларов за квадратный метр). Самые низкие цены – в районах Глдани (1 029 долларов за квадратный метр), Диди Дигоми (1 028 долларов за квадратный метр) и Вашлиджвари (991 доллар за квадратный метр). Как изменилась стоимость строительства в Грузии >>В 2024 году тенденция продажи квартир иностранным гражданам изменилась. Доля граждан России в общем объеме продаж снизилась с 7 до 2%, а доля граждан Израиля увеличилась с 4 до 12%. Кроме того, растущая доля покупок граждан других стран свидетельствует об увеличении диверсификации на рынке. Также, согласно исследованию, стоимость проданных квартир в Тбилиси в ноябре составила 282,6 миллиона долларов, что на 18,2% больше по сравнению с ноябрем 2023 года и на 5,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел за счет роста цен и возросших транзакций. В январе-ноябре объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – было продано квартир на $2,8 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость, тбилиси
грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость, тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции
Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2)
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в ноябре 2024 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
В столице в ноябре 2024 года продано 3,5 тысячи квартир.
Исследователи отмечают, что, согласно опросу девелоперов, продажи квартир в отдельных девелоперских проектах выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со спросом, накопившимся после парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября 2024 года, и началом новых проектов.
По информации G&T
, остальные основные характеристики рынка остались неизменными. Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир (<$1,000 м2), что связано с растущими ценами.
Наибольшее количество квартир в ноябре было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Ваке, Мтацминда и Вашлиджвари.
При этом самая высокая цена на квартиры – в районе Мтацминда (2 675 долларов за квадратный метр), далее следуют Ваке (2 378 долларов за квадратный метр) и Чугурети (1 837 долларов за квадратный метр).
Самые низкие цены – в районах Глдани (1 029 долларов за квадратный метр), Диди Дигоми (1 028 долларов за квадратный метр) и Вашлиджвари (991 доллар за квадратный метр).
В 2024 году тенденция продажи квартир иностранным гражданам изменилась. Доля граждан России в общем объеме продаж снизилась с 7 до 2%, а доля граждан Израиля увеличилась с 4 до 12%. Кроме того, растущая доля покупок граждан других стран свидетельствует об увеличении диверсификации на рынке.
Также, согласно исследованию, стоимость проданных квартир в Тбилиси в ноябре составила 282,6 миллиона долларов, что на 18,2% больше по сравнению с ноябрем 2023 года и на 5,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел за счет роста цен и возросших транзакций.
В январе-ноябре объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – было продано квартир на $2,8 млн.