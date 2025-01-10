https://sputnik-georgia.ru/20250110/khleb-v-gruzii-mozhet-podorozhat--khlebopeki-trebuyut-otmenit-poshlinu-na-import-muki-291707403.html

Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки

Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки

Sputnik Грузия

Стоимость 50-килограммового мешка муки должна была остановиться на стоимости 52 лари, но сегодня он стоит 53-54 лари, заявил бизнесмен 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T15:42+0400

2025-01-10T15:42+0400

2025-01-10T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Хлеб в Грузии может подорожать на 0,10-0,15 лари из-за подорожания муки, поэтому хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки, действующую с лета 2023 года, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили до 1 сентября 2024 года, а потом, в третий раз, до 1 марта 2025 года. По его словам, пока что стоимость хлеба в магазинах не изменилась, несмотря на рост цен на муку. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По информации Долидзе, стоимость 50-килограммового мешка муки должна была остановится на стоимости 52 лари, но сегодня он стоит 53-54 лари. Поддержка отрасли В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм. Эксперт рассказал, в чем польза пошлины на импорт муки в Грузию >>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, малхаза долидзе, хлеб, цены