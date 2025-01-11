https://sputnik-georgia.ru/20250111/v-partii-vlasti-gruzii-ukazali-na-raskol-v-oppozitsii-291722190.html

В партии власти Грузии указали на раскол в оппозиции

В партии власти Грузии указали на раскол в оппозиции

Sputnik Грузия

Четыре радикальные силы, объединившиеся под эгидой "Единого национального движения", находятся в этом затруднительном положении, утверждает депутат 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T18:18+0400

2025-01-11T18:18+0400

2025-01-11T18:18+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Хаос и разногласия царят в оппозиции, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе раскритиковал оппозицию за отсутствие четкого послания перед выборами по поводу лозунга правящей партии, что они не допустят войны. Это вызвало негативную реакцию его соратника по "Коалиции за перемены" Ники Мелия, который отметил, что важна борьба против фальсификации выборов, а не рассуждения о посланиях.Он отметил, что среди крупных оппозиционных сил "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" царят разногласия. "Четыре радикальные силы, объединившиеся под эгидой "Единого национального движения", находятся в этом затруднительном положении, они получают задания из-за границы и не имеют права выступить против. Конечно, есть разногласия", – сказал Мачавариани. Партия "Единая нейтральная Грузия" обвинила оппозицию в шпионаже>>>Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. "Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" до сих пор не вошли в парламент. На данный момент в парламенте Грузии представлена лишь одна фракция "Грузинская мечта" и одна политическая группа "Сила народа", которая прошла по спискам правящей силы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , тбилиси, зураб джапаридзе, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия, политика, грузия, новости