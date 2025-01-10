https://sputnik-georgia.ru/20250110/partiya-edinaya-neytralnaya-gruziya-obvinila-oppozitsiyu-v-shpionazhe-291714301.html

Партия "Единая нейтральная Грузия" обвинила оппозицию в шпионаже

Партия "Единая нейтральная Грузия" обвинила оппозицию в шпионаже

Sputnik Грузия

Преступления, совершенные этими партиями, очевидны и не требуют тщательного расследования, заявили в партии 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T21:54+0400

2025-01-10T21:54+0400

2025-01-10T22:20+0400

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нана какабадзе

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

обсе

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии и сегодня действует шпионская сеть, представленная четырьмя крупными оппозиционными партиями, и партия "Единая нейтральная Грузия" собирается подать на них жалобу в Генеральную прокуратуру Грузии, говорится в заявлении партии. Четыре крупные оппозиционные силы – это "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", "Коалиция за перемены" и "За Грузию". Эти партии, смогли преодолеть барьер в 5% на последних выборах и попали в парламент. Однако не признали результатов выборов и отказываются от работы в нем. По ее мнению, преступления, совершенные этими партиями, очевидны и не требуют тщательного расследования. "Главное, чтобы государство осмелилось отреагировать на преступление, а прокуратура возбудила соответствующие дела на основании Уголовного кодекса Грузии. Место шпионов не в политике, а в тюрьме. Это безусловное требование верховенства закона", – говорится в заявлении. По мнению партии, преодоление поляризации, создание здоровой демократической системы и обеспечение национальной безопасности страны в долгосрочной перспективе возможны только в том случае, если политическая система страны будет полностью освобождена от шпионов, и в ней будут представлены только национальные политические силы, ориентированные на интересы собственного народа. Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ >>Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили. Между тем в парламенте Грузии правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует уже после возобновления работы парламента создать временную следственную комиссию, которая "займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы)". Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >>О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты". Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность представители оппозиции, в частности, этих четырех партий. Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми.У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >> Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами. Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, нана какабадзе, гела николаишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе