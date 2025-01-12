https://sputnik-georgia.ru/20250112/chernyy-lev-ustupil-frantsuzskomu-bayonnu-v-kubke-vyzova-291726756.html

"Черный лев" уступил французскому "Байонну" в Кубке Вызова

"Черный лев" уступил французскому "Байонну" в Кубке Вызова

Sputnik Грузия

Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в матче третьего круга Кубка Вызова по регби, в котором участвует во второй раз в своей истории, уступила дома французскому "Байонну" – 16:41. "Черный лев" вышел вперед в начале матча благодаря двум забитым штрафным, которые на свой счет записал Лука Маткава. Французские регбисты вскоре прибрали инициативу к своим рукам – реализовали две попытки, а также один пенальти. Грузинская команда проиграла первую половину матча с минимальной разницей в счете 16:17. Во втором тайме "Байонна" сыграла лучше, занеся на четыре попытки больше и заработав бонусное очко. Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби >>Предыдущую встречу в Кубке Вызова "Черный лев" уступил "Скарлетс" (Уэльс) со счетом 36:18. Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января. Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году впервые приглашение от организаторов получил "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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