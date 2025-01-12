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"Черный лев" уступил французскому "Байонну" в Кубке Вызова
"Черный лев" уступил французскому "Байонну" в Кубке Вызова
Sputnik Грузия
Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января 12.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-12T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в матче третьего круга Кубка Вызова по регби, в котором участвует во второй раз в своей истории, уступила дома французскому "Байонну" – 16:41. "Черный лев" вышел вперед в начале матча благодаря двум забитым штрафным, которые на свой счет записал Лука Маткава. Французские регбисты вскоре прибрали инициативу к своим рукам – реализовали две попытки, а также один пенальти. Грузинская команда проиграла первую половину матча с минимальной разницей в счете 16:17. Во втором тайме "Байонна" сыграла лучше, занеся на четыре попытки больше и заработав бонусное очко. Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби >>Предыдущую встречу в Кубке Вызова "Черный лев" уступил "Скарлетс" (Уэльс) со счетом 36:18. Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января. Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году впервые приглашение от организаторов получил "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, грузия, регби, новости грузинского регби
"Черный лев" уступил французскому "Байонну" в Кубке Вызова
Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в матче третьего круга Кубка Вызова по регби, в котором участвует во второй раз в своей истории, уступила дома французскому "Байонну" – 16:41.
"Черный лев" вышел вперед в начале матча благодаря двум забитым штрафным, которые на свой счет записал Лука Маткава. Французские регбисты вскоре прибрали инициативу к своим рукам – реализовали две попытки, а также один пенальти. Грузинская команда проиграла первую половину матча с минимальной разницей в счете 16:17.
Во втором тайме "Байонна" сыграла лучше, занеся на четыре попытки больше и заработав бонусное очко.
Предыдущую встречу в Кубке Вызова "Черный лев" уступил "Скарлетс" (Уэльс) со счетом 36:18.
Следующий матч "Черный лев" проведет на выезде против "Эдинбурга" 19 января.
Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов.
В 2023 году впервые приглашение от организаторов получил "Черный лев".