https://sputnik-georgia.ru/20250112/kvaratskheliya-v-shage-ot-kontrakta-s-pari-sen-zhermen-291725883.html

Кварацхелия в шаге от контракта с "Пари Сен-Жермен"

Кварацхелия в шаге от контракта с "Пари Сен-Жермен"

Sputnik Грузия

Встреча между клубами запланирована на следующую неделю, чтобы окончательно закрыть трансфер 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T12:49+0400

2025-01-12T12:49+0400

2025-01-12T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия согласовал пятилетний контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. О переходе Кварацхелия в новый клуб активно заговорили с началом зимнего трансферного окна. Среди клубов, готовых подписать грузина, такие гранды, как "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Барселона". Кроме того, известный специалист трансферного рынка рассказал и о возможной зарплате грузинского футболиста: "Зарплата Кварацхелия будет в 4-5 раз выше, чем в "Наполи". "ПСЖ" продолжает переговоры с "Наполи", как я писал два дня назад. Новая встреча между клубами запланирована на следующую неделю, чтобы окончательно закрыть трансфер", – добавил Романо. Годовое жалование футболиста в "Наполи" – 1,5 млн евро. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте подтвердил на пресс-конференции, что Кварацхелия попросил о переходе в другой клуб. По словам наставника неаполитанцев, он лично говорил с футболистом и очень разочарован решением Кварацхелия. "Квара не хочет продлевать контракт. Может быть, я не был достаточно убедителен, чтобы участвовать в соглашении сторон, но я не могу удерживать цепями тех, кто не хочет оставаться", – добавил Конте. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В 107 матчах, сыгранных за команду, он забил 30 голов и отдал 24 результативные передачи. В своем первом сезоне в серии А Кварацхелия стал чемпионом Италии и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian >>Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость грузинской звезды составляет 85 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"