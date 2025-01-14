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Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров в 2024 году

Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров в 2024 году

Sputnik Грузия

Самым популярным в Грузии аэропортом остается Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, который обслужил 4,7 миллиона пассажиров 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Все три международных аэропорта Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 7,4 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации объединения, рекордным в прошлом году было и количество рейсов – 31 937, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом. Самым популярным в Грузии аэропортом, как и прежде, остается Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, который обслужил 4,7 миллиона пассажира и 22,7 тысячи рейсов в 2024 году. Рост по сравнению с 2023 годом составил 29% и 30% соответственно. Через международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели перевезено 1,7 миллиона пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с 2023 годом составляет 3%. Что касается рейсов, то их число выросло на 1% и составило 5,1 тысячи. Исторический максимум был зафиксирован в прошлом году в Батумском международном аэропорту имени Александра Картвели, который обслужил 951,7 тысячи пассажиров и выполнил 4,1 тысячи рейсов. По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток увеличился на 53%, а количество рейсов – на 33%. Как отметил Каркашадзе, в прошлом году Объединение завершило переговоры с 10 авиакомпаниями по 13 новым направлениям. Авиакомпания Великобритании British Airways появится на грузинском авиационном рынке с марта 2025 года. Кроме того, в марте начнет полеты британская бюджетная авиакомпания EasyJet, которая будет выполнять прямые регулярные рейсы в Лондон, Женеву и Милан. Transavia France с 9 апреля начнет полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж. Также с 12 апреля швейцарская авиакомпания Edelweiss будет летать два раза в неделю по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих. Объединение аэропортов Грузии продолжает переговоры с авиакомпаниями о привлечении новых авиакомпаний и открытии новых маршрутов во все три международных аэропорта страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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