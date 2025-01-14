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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за декабрь

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за декабрь

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года общая доходность активов превысила 1,43 миллиарда лари 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T09:01+0400

2025-01-14T09:01+0400

2025-01-14T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 декабря 2024 года превысила 6 миллиардов лари, увеличившись за год на 1,7 миллиарда, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 15,5 тысячи человек на сумму 61,1 миллиона лари. По информации Агентства, в декабре 2024 года общая доходность активов превысила 1,43 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец ноября, доля акций в динамичном портфеле составляла 50,8%, в сбалансированном портфеле – 29,9%, в консервативном портфеле – 16,2%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. В Грузии выросли пенсии >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа