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Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Кварацхелия переходит в "ПСЖ"

Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Кварацхелия переходит в "ПСЖ"

Sputnik Грузия

Зарплата Хвичи Кварацхелия вырастет с 1,5 до 7-7,5 млн евро в год 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" достиг договоренности с итальянским "Наполи" о переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелия за 70 млн евро без учета бонусов, теперь футболисту лишь осталось пройти медобследование в Париже, сообщил авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо. Клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта, сообщил автор.Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до 7-7,5 млн евро в год. Контракт будет заключен на пять лет, сообщают СМИ. До анонсированного перехода Кварацхелия в парижский клуб, самым дорогим трансфером в истории грузинского футбола был контракт 24-летнего вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В 107 матчах, сыгранных за команду, он забил 30 голов и отдал 24 результативные передачи. Кварацхелия и Мамардашвили в рейтинге 100 лучших футболистов планеты 2024 – The Guardian>>В своем первом сезоне в серии А Кварацхелия стал чемпионом Италии впервые за 33 года и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость грузинской звезды составляет 85 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, диего марадона