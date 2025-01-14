https://sputnik-georgia.ru/20250114/v-gruzii-ne-dolzhno-byt-proizvola--deputat-parlamenta-291751675.html
В Грузии не должно быть произвола – депутат парламента
В Грузии не должно быть произвола – депутат парламента
Sputnik Грузия
Когда люди дают делу политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в зоне турбулентности, заявил депутат 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T21:11+0400
2025-01-14T21:11+0400
2025-01-14T23:29+0400
грузия
новости
политика
батумский городской суд
георгий вольский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_a2a4099b604f6f33acad4f4e62f9058a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Попытка представить политическим преследованием ответственность за такое нарушение закона, как нападение на полицейского – это желание создать в стране атмосферу произвола, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Оппозиционные партии, НПО и их сторонники обвинили власти в политическом преследовании после того, как Батумский городской суд отправил в тюрьму до приговора основательницу оппозиционных интернет изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. Ее обвиняют в нападении на главу батумской полиции Ираклия Диасамидзе, так как она дала ему пощечину на акции протеста. По его словам, оценивающие подобные дела как политические, не видят реальной угрозы. "Когда люди дают этому (делу) политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в такой зоне турбулентности, из которой не будет выхода", – сказал Вольский. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет >>Ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления, и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_222:0:2779:1918_1920x0_80_0_0_712845f73986a43b5dae7b86c040c469.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, батумский городской суд, георгий вольский
грузия, новости, политика, батумский городской суд, георгий вольский
В Грузии не должно быть произвола – депутат парламента
21:11 14.01.2025 (обновлено: 23:29 14.01.2025)
Когда люди дают делу политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в зоне турбулентности, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Попытка представить политическим преследованием ответственность за такое нарушение закона, как нападение на полицейского – это желание создать в стране атмосферу произвола, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Оппозиционные партии, НПО и их сторонники обвинили власти в политическом преследовании после того, как Батумский городской суд отправил в тюрьму до приговора основательницу оппозиционных интернет изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. Ее обвиняют в нападении на главу батумской полиции Ираклия Диасамидзе, так как она дала ему пощечину на акции протеста.
"Когда человек ударил полицейского или бросил камень, или "коктейль Молотова", или использовал пиротехнику, которая фактически является смертоносным оружием, это не значит только, что он нарушил закон, это попытка создать в стране атмосферу произвола и беззакония", – сказал Вольский.
По его словам, оценивающие подобные дела как политические, не видят реальной угрозы.
"Когда люди дают этому (делу) политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в такой зоне турбулентности, из которой не будет выхода", – сказал Вольский.
Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми.
Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления, и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения.
Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.