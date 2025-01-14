https://sputnik-georgia.ru/20250114/v-gruzii-ne-dolzhno-byt-proizvola--deputat-parlamenta-291751675.html

В Грузии не должно быть произвола – депутат парламента

В Грузии не должно быть произвола – депутат парламента

Sputnik Грузия

Когда люди дают делу политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в зоне турбулентности, заявил депутат 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T21:11+0400

2025-01-14T21:11+0400

2025-01-14T23:29+0400

грузия

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батумский городской суд

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Попытка представить политическим преследованием ответственность за такое нарушение закона, как нападение на полицейского – это желание создать в стране атмосферу произвола, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Оппозиционные партии, НПО и их сторонники обвинили власти в политическом преследовании после того, как Батумский городской суд отправил в тюрьму до приговора основательницу оппозиционных интернет изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. Ее обвиняют в нападении на главу батумской полиции Ираклия Диасамидзе, так как она дала ему пощечину на акции протеста. По его словам, оценивающие подобные дела как политические, не видят реальной угрозы. "Когда люди дают этому (делу) политическую оценку, они не видят того, что страна может оказаться в такой зоне турбулентности, из которой не будет выхода", – сказал Вольский. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет >>Ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления, и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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