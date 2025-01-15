https://sputnik-georgia.ru/20250115/gruziya-ne-zasluzhivaet-takoy-otsenki-v-pravyaschey-partii-otvetili-na-zayavlenie-evrokomissara-291763006.html

Грузия не заслуживает такой оценки! В правящей партии ответили на заявление еврокомиссара

Грузия не заслуживает такой оценки! В правящей партии ответили на заявление еврокомиссара

Sputnik Грузия

Мы хотим членства в ЕС не ради кокетства, а ради себя, заявил Вольский 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T16:21+0400

2025-01-15T16:21+0400

2025-01-15T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Заявление Европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос о Грузии является несправедливым и служит конкретной цели – еще больше усугубить ситуацию в стране, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Кос ранее заявила, что сложившаяся в Грузии ситуация является "напоминанием о том, что вступление в ЕС — непростой процесс, что возможны откаты назад — и это как раз происходит". По ее словам, правительство продолжает действовать в направлении, противоположном интеграции в ЕС, а люди выходят на улицы, поскольку хотят сохранить этот выбор. Она назвала "абсолютно неприемлемыми" действия властей против мирных протестующих, представителей оппозиции, организаций гражданского общества и журналистов. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. В значительном числе случаев, по словам Вольского, в Европе это расправа носит гораздо более жестокий характер, чем это было в Грузии, после того как полиция в течение нескольких дней подвергалась подобным серьезным нападениям. При этом Вольский обратил внимание на тот факт, что Кос не упоминала о том, что это было вызвано опасной для жизни атакой на полицию с применением пиротехники и "коктейлей Молотова". "Когда вы не говорите об этом и говорите о другой стороне, да, пострадали митингующие, но не было такого качества ущерба, который мы недавно наблюдали в Германии", - отметил Вольский. Тем временем, по мнению Вольского, если оценка выборов в Молдове приемлема, а электронные выборы, проведенные в Грузии, неприемлемы, то следует серьезно задуматься, в чем же дело. "Чего они хотят от маленькой страны, если нет каких-то действий по обострению ситуации, пролитию крови и насильственной смене власти? Прихода той власти, которая будет стоять на одной ноге и будет выполнять роль покорного раба без учета каких-либо национальных интересов", - добавил он. Вольский также назвал огромной ложью утверждение о том, что Грузия приостановила процесс европейской интеграции. Грузия не только не приостанавливала процесс, но и опережает всех в данный период, и в 2030 году, по словам Вольского, станет страной, которая, согласно экономическим и политическим данным, станет реальным кандидатом на вступление в ЕС. "Мы хотим членства в ЕС не ради кокетства, а ради себя", - добавил Вольский. Премьер-министр Грузии Ираклий Коахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. За этим решением последовала волна акций протеста в Грузии с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Лавров прокомментировал вмешательство Запада в дела Грузии и других стран – видео>> Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия