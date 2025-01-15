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https://sputnik-georgia.ru/20250115/gruziya-prinyala-bolee-74-milliona-turistov-s-nachala-goda--lidiruyut-rossiyane-291758407.html
Грузия приняла более 7,4 миллиона туристов с начала года – лидируют россияне
Грузия приняла более 7,4 миллиона туристов с начала года – лидируют россияне
Sputnik Грузия
Туристические визиты выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T14:58+0400
2025-01-15T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 года.В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,5% от общего числа иностранцев.Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров в 2024 году&gt;&gt;По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,8% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались около 1,6 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, экономика, турция, армения, израиль, тбилисский международный аэропорт
туризм, грузия, новости, экономика, турция, армения, израиль, тбилисский международный аэропорт

Грузия приняла более 7,4 миллиона туристов с начала года – лидируют россияне

14:58 15.01.2025
© United Airports of Georgia Аэропорт Кутаиси
Аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2025
© United Airports of Georgia
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Туристические визиты выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года.

Лидеры по визитам в Грузию

Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 года.
Топ-5 стран по числу визитов в Грузию в 2024 году

Страна

Число визитов, тысячи

Рост, %

Россия

1 421,9

0,2

Турция

1 336,8

-4,3

Армения

948,3

-1,5

Израиль

311

43,3

Азербайджан

219,4

9,8

В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.

Как приезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,5% от общего числа иностранцев.
Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров в 2024 году>>
По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,8% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались около 1,6 миллиона путешественников.
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