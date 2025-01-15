https://sputnik-georgia.ru/20250115/posolstvo-gruzii-v-oae-prokommentirovalo-draku-s-uchastiem-deputatov-291757982.html

Посольство Грузии в ОАЭ прокомментировало драку с участием депутатов

Посольство Грузии в ОАЭ прокомментировало драку с участием депутатов

Sputnik Грузия

Депутаты парламента Грузии подрались в Абу-Даби 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T13:02+0400

2025-01-15T13:02+0400

2025-01-15T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе, фигуранты дела опрашиваются, сообщили в посольстве Грузии агентству "Имединьюс". В одном из ресторанов отеля в Абу-Даби, где отдыхали депутаты, произошел инцидент. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина Лаша Габиташвили оскорбил их и грузинскую власть, использовав нецензурную лексику. На следующий день мужчины подрались. Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом нельзя гордиться, но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более, что они были не одни, а с близкими людьми.Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей якобы пытают просто из-за плакатов. После этих слов запись прервалась.Каладзе осудил инцидент с дракой и оскорблением грузинских депутатов в Абу-Даби>>Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его.По информации оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", депутаты Заркуа и Саникидзе были задержаны на следующий день после драки. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября.Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма".Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, виктор саникидзе, ираклий кобахидзе, тбилиси