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Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен

Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен

Sputnik Грузия

Народный защитник заявил, что не верит во взятые из воздуха глупости о фальсификации выборов 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T16:42+0400

2025-01-16T16:42+0400

2025-01-16T16:42+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Доказательств того, что на выборах 26 октября в Грузии произошла массовая фальсификация, повлиявшая на итоги голосования, нет, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселдиани в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". Генеральная прокуратура Грузии обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября. Согласно материалам, проведенные следственные эксперименты и опросы принимающих в них участие международных экспертов исключили теоретическую возможность повторного или многократного голосования одного избирателя как на разных участках, так и на одном. По словам народного защитник, ему не ясно, какая инфраструктура нужна для фальсификации 300 тысяч голосов и с чем это связано. "Поэтому, извините, но я не верю во взятые из воздуха глупости. Это моя позиция как гражданина", – заявил Иоселиани. По словам омбудсмена, он не получал информации ни от одной партии или НПО о масштабных фальсификациях, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Он также отметил, что если такие доказательства существуют, то их нужно предоставить обществу. Народный защитник подчеркнул, что были единичные случаи нарушений, которые общество наблюдало в прямом эфире. Как сказал народный защитник, они связались со всеми партиями и почти со всеми НПО и попросили их предоставить информацию. "Мне никто не дал никакой информации. Допустим, они это сделали, но почему же тогда они не подали больше 11 жалоб о фальсификации на 3 тысячах избирательных участках", – заявил Иоселиани. В заявлении прокуратуры от 15 января отмечено, что в ходе опроса в суде большинство свидетелей не смогли предоставить следствию никаких доказательств масштабных нарушений, а их доводы основывались исключительно на непроверенной информации, предоставленной третьими лицами. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их НПО пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер >>Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, омбудсмен, народный защитник грузии, леван иоселиани, парламентские выборы в грузии 2024