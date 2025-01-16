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Грузинских депутатов отправили в изолятор в Абу-Даби? Ответ посольства

Грузинских депутатов отправили в изолятор в Абу-Даби? Ответ посольства

Sputnik Грузия

Депутаты парламента Грузии подрались в Абу-Даби 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T11:29+0400

2025-01-16T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Информация о том, что депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе проведут месяц в следственном изоляторе Абу-Даби, не соответствует действительности, сообщили в посольстве Грузии в ОАЭ. О том, что депутаты Заркуа и Саникидзе из-за драки со сторонником грузинской оппозиции Лашей Габиташвили в ресторане одного из отелей в Абу-Даби проведут месяц в следственном изоляторе, сообщил оппозиционный телеканал "Мтавари архи". О задержании депутатов ранее сообщил другой оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели". Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом нельзя гордиться, но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми. По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада". Посольство Грузии в ОАЭ прокомментировало драку с участием депутатов>>Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей якобы пытают просто из-за плакатов и назвал их "русскими рабами". После этих слов запись прервалась. Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, тбилиси, оаэ, виктор саникидзе, батуми, каха каладзе