https://sputnik-georgia.ru/20250116/kobakhidze-prokommentiroval-konflikt-deputata-i-eks-premera-gruzii-291771938.html
Кобахидзе прокомментировал конфликт депутата и экс-премьера Грузии
Кобахидзе прокомментировал конфликт депутата и экс-премьера Грузии
Sputnik Грузия
Инцидент произошел между экс-премьером Грузии Георгием Гахария и депутатом "Грузинской мечты" Дмитрием Самхарадзе в Батуми 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T12:32+0400
2025-01-16T12:32+0400
2025-01-16T13:00+0400
грузия
политика
новости
георгий гахария
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
батуми
европейская грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария начал конфликт, так как не смог стерпеть разоблачения, когда ему сказали о шпионаже и связях с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", что не осталось без ответа, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Речь идет об инциденте, который произошел 14 января ночью в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми с участием Гахария и депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе. На распространенных в СМИ кадрах видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе. "Он (Гахария – ред.) начал насильственное противостояние, которое, конечно же, не осталось без ответа. Это, конечно, печальное явление, но, естественно, понятно, что за этим последовала реакция. Еще раз повторю, когда ты шпион и когда ты "нац", ты обязан терпеть", – заявил Кобахидзе.По словам премьера, когда вас разоблачают и говорят, что вы являетесь шпионом и представителем "Нацдвижения", то вы должны с терпением относиться к этому. Гахария не смог этого стерпеть и получил ответ, добавил премьер. Бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Гахария покинул клинику по собственному желанию. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Нападение на экс-премьера Грузии – МВД ведет расследование>>Между тем после инцидента в Батуми часть оппозиционных политиков выразили солидарность Гахария и пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них был осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". А также одна из лидеров "Нацдвижения" Ани Цитлидзе, оппозиционный политик и бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и другие. Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий гахария, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, батуми, европейская грузия, михаил саакашвили
грузия, политика, новости, георгий гахария, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, батуми, европейская грузия, михаил саакашвили
Кобахидзе прокомментировал конфликт депутата и экс-премьера Грузии
12:32 16.01.2025 (обновлено: 13:00 16.01.2025)
Инцидент произошел между экс-премьером Грузии Георгием Гахария и депутатом "Грузинской мечты" Дмитрием Самхарадзе в Батуми
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария начал конфликт, так как не смог стерпеть разоблачения, когда ему сказали о шпионаже и связях с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", что не осталось без ответа, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Речь идет об инциденте, который произошел 14 января ночью в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми с участием Гахария и депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе. На распространенных в СМИ кадрах видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе.
"Он (Гахария – ред.) начал насильственное противостояние, которое, конечно же, не осталось без ответа. Это, конечно, печальное явление, но, естественно, понятно, что за этим последовала реакция. Еще раз повторю, когда ты шпион и когда ты "нац", ты обязан терпеть", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, когда вас разоблачают и говорят, что вы являетесь шпионом и представителем "Нацдвижения", то вы должны с терпением относиться к этому. Гахария не смог этого стерпеть и получил ответ, добавил премьер.
"Часто говорят об обязанности политиков терпеть, я не знаю, как это у политиков, у меня есть свое мнение на этот счет, но когда ты "нац" и когда ты шпион, ты действительно обязан терпеть", – подчеркнул Кобахидзе.
Бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Гахария покинул клинику по собственному желанию.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Между тем после инцидента в Батуми часть оппозиционных политиков выразили солидарность Гахария и пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них был осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". А также одна из лидеров "Нацдвижения" Ани Цитлидзе, оппозиционный политик и бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и другие.
Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.