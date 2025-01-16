https://sputnik-georgia.ru/20250116/otkaz-ugolovno-nakazuem--premer-o-rabote-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-end-291772803.html

Отказ уголовно наказуем – премьер о работе комиссии по расследованию преступлений ЕНД

Отказ уголовно наказуем – премьер о работе комиссии по расследованию преступлений ЕНД

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии создадут временную следственную комиссию, которая займется изучением деятельности "Единого национального движения" во время нахождения у... 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T14:37+0400

2025-01-16T14:37+0400

2025-01-16T14:37+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Отказ сотрудничать с парламентской следственной комиссией, которая должна расследовать преступления должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение", предусматривает уголовное наказание, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Временная следственная комиссия, которая займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы), будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. По словам премьера, сотрудничать или нет с комиссией, решать не оппозиции. Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. Люди должны знать, сколько крови было пролито в Грузии при "Нацдвижении" – Вольский>>О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты". Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников. Чтобы исключить спекуляции, подчеркнули в "Грузинской мечте", объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты. Оценка режима 2003-2012 гг. имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы, уверены в правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение