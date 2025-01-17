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Что обсуждали Кобахидзе и Алиев в Баку – детали встречи

Что обсуждали Кобахидзе и Алиев в Баку – детали встречи

Sputnik Грузия

Азербайджан и Грузия станут связующим звеном и мостом, который будет установлен между Европой и Азией, заявил Алиев 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T18:31+0400

2025-01-17T18:31+0400

2025-01-17T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Успех правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" станет залогом стабильности на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Баку. Премьер-министр Грузии прибыл в Баку для участия в десятом, юбилейном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. По его словам, одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече с премьер-министром, были вопросы отношенийи и проект Среднего коридора . "Азербайджан и Грузия станут связующим звеном и мостом, который будет установлен между Европой и Азией. Мы это успешно реализуем, и я знаю, что транспортная инфраструктура расширяется как в Грузии, так и в Азербайджане. Особенно это касается цифровизации транспортной инфраструктуры. Это происходит параллельно в обеих странах на благо наших народов. Мы являемся надежными партнерами и можем предложить весьма ценные услуги и другим странам", – сказал Алиев.Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества >>В свою очередь премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его визит и встреча с президентом Азербайждана станет продолжением укрепления сотрудничества и достижения общих целей. "У нас состоялся плодотворный диалог по ключевым вопросам двустороннего и регионального значения. Была подчеркнута важность нашего стратегического партнерства. "Уверен, что эта встреча проложит путь к дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и достижению общих целей", – сказал Кобахидзе. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, баку, европа, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения