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Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества
Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T13:25+0400
2025-01-17T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия заинтересована предпринять конкретные практические шаги и предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает участие всех трех стран Южного Кавказа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Баку на открытии десятого по счету заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Заседание проходит под руководством Кобахидзе и его азербайджанского коллеги Али Асадова. В условиях быстро меняющейся и сложной геополитической ситуации в регионе и во всем мире стабильность и мир приобретают еще большее значение как ключевой фактор регионального развития и устойчивого благополучия, отметил премьер. При этом, как отметил глава грузинского правительства, он глубоко убежден в том, что заседание комиссии выявит новые возможности для расширения сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, чтобы сделать стратегическое партнерство между странами еще более динамичным и плодотворным. Кобахидзе прибыл в Азербайджан с визитом утром в пятницу. Запланирована встреча премьера c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ. В состав грузинской делегации во главе с премьером входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Премьер Грузии прибыл в Азербайджан&gt;&gt;В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, леван давиташвили
грузия, новости, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, леван давиташвили

Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества

13:25 17.01.2025 (обновлено: 13:28 17.01.2025)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе
Премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия заинтересована предпринять конкретные практические шаги и предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает участие всех трех стран Южного Кавказа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Баку на открытии десятого по счету заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Заседание проходит под руководством Кобахидзе и его азербайджанского коллеги Али Асадова.
"Мы искренне заинтересованы предпринять конкретные практические шаги и способствовать сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", – заявил Кобахидзе.
В условиях быстро меняющейся и сложной геополитической ситуации в регионе и во всем мире стабильность и мир приобретают еще большее значение как ключевой фактор регионального развития и устойчивого благополучия, отметил премьер.
"Я уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все трудности, но и будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества", – подчеркнул Кобахидзе.
При этом, как отметил глава грузинского правительства, он глубоко убежден в том, что заседание комиссии выявит новые возможности для расширения сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, чтобы сделать стратегическое партнерство между странами еще более динамичным и плодотворным.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов
© Сourtesy of Georgian Government
Кобахидзе прибыл в Азербайджан с визитом утром в пятницу. Запланирована встреча премьера c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ.
В состав грузинской делегации во главе с премьером входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан>>
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами.
В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.
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