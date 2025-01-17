Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества
13:25 17.01.2025 (обновлено: 13:28 17.01.2025)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия заинтересована предпринять конкретные практические шаги и предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает участие всех трех стран Южного Кавказа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в Баку на открытии десятого по счету заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Заседание проходит под руководством Кобахидзе и его азербайджанского коллеги Али Асадова.
"Мы искренне заинтересованы предпринять конкретные практические шаги и способствовать сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", – заявил Кобахидзе.
В условиях быстро меняющейся и сложной геополитической ситуации в регионе и во всем мире стабильность и мир приобретают еще большее значение как ключевой фактор регионального развития и устойчивого благополучия, отметил премьер.
"Я уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все трудности, но и будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества", – подчеркнул Кобахидзе.
При этом, как отметил глава грузинского правительства, он глубоко убежден в том, что заседание комиссии выявит новые возможности для расширения сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, чтобы сделать стратегическое партнерство между странами еще более динамичным и плодотворным.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов
© Сourtesy of Georgian Government
Кобахидзе прибыл в Азербайджан с визитом утром в пятницу. Запланирована встреча премьера c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ.
В состав грузинской делегации во главе с премьером входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами.
В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Грузия и Азербайджан
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.