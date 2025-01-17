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Грузия и Азербайджан готовы к дальнейшему развитию сотрудничества

Грузия и Азербайджан готовы к дальнейшему развитию сотрудничества

Sputnik Грузия

Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T14:31+0400

2025-01-17T14:31+0400

2025-01-17T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Важность углубления отношений между Грузией и Азербайджаном стала главной темой открытия десятого, юбилейного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами в Баку. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Заседания межправительственной комиссии для обсуждения различных аспектов сотрудничества проводятся по очереди в Баку и Тбилиси. Он выразил готовность углублять сотрудничество с Азербайджаном. "Наши страны тесно сотрудничают в сфере обороны, культуры, образования, защиты окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения, в таможенной сфере. Мы выражаем готовность еще больше развить и углубить сотрудничество по этим направлениям", – сказал Кобахидзе. Он выразил надежду, что комиссия придаст дополнительный импульс для углубления стратегического партнерства между странами. В свою очередь премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил, что принятые на заседании комиссии двухсторонние документы будут способствовать углублению отношений между странами. Еще одной темой открытия заседания комиссии стали международные проекты, которые осуществляют Грузия и Азербайджан. Грузия и Азербайджан принимают участие в таких международных проектах, как проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора. "В контексте регионального сотрудничества важно обеспечить успешное функционирование энергетических и транспортных путей, разрешить существующие конфликты и содействовать безопасности в регионе. Сегодня мы, естественно, сосредоточимся на существующих экономических, энергетических, торговых и транспортных проектах и их важности. Эти экономические проекты значительно повышают привлекательность и функциональность нашей страны", – сказал Кобахидзе. Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества >>Он отметил, что Азербайджан в последние годы входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии В свою очередь премьер-министр Азербайджана отметил, что совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией мегапроекты являются примером успешного регионального сотрудничества и служат трансформации Южного Кавказа По его словам, эти проекты изменили энергетическую и транспортную карту региона. Он выразил надежду, что правительство Грузии решит определенные вопросы, связанные с деятельностью азербайджанских инвесторов. "Мы надеемся, что правительство Грузии решит некоторые вопросы, связанные с деятельностью азербайджанских инвесторов в Грузии. Положительное решение этих вопросов будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества в сфере инвестиций, поскольку азербайджанские инвесторы заинтересованы в увеличении инвестиций в грузинскую экономику. Мы, со своей стороны, создаем необходимые условия для работы грузинских компаний на азербайджанском рынке", – сказал Асадов. Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения