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Премьер Грузии прибыл в Азербайджан
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан
Sputnik Грузия
В Баку пройдет десятое, юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Азербайджан с визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба администрации правительства. Главу грузинского правительства в международном аэропорту им. Гейдара Алиева встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов. По данным пресс-службы, в рамках визита в Баку состоится десятое, юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном под руководством Кобахидзе и его азербайджанского коллеги Али Асадова. В заседании комиссии примут участие члены правительства двух стран. Также запланирована встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ. Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы>>В состав грузинской делегации во главе с премьером входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. За день до проведения межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами и визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан прибыла глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Это ее первый зарубежный визит в ранге главы внешнеполитического ведомства. Бочоришвили уже встретилась с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку. На встрече главы МИД двух стран обсудили отношения Грузии и Азербайджана, проблему попыток вмешательства во внутреннюю политику стран, новые инициативы и международные проекты. В том числе проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора, стали главной темой обсуждения министров. Глава МИД Азербайджана также отметил важность многосторонних форматов, где Грузия и Азербайджан являются активными участниками. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, ильхам алиев, баку, черное море
грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, ильхам алиев, баку, черное море
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан
11:03 17.01.2025 (обновлено: 11:09 17.01.2025)
В Баку пройдет десятое, юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Азербайджан с визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Главу грузинского правительства в международном аэропорту им. Гейдара Алиева встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.
По данным пресс-службы, в рамках визита в Баку состоится десятое, юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном под руководством Кобахидзе и его азербайджанского коллеги Али Асадова. В заседании комиссии примут участие члены правительства двух стран.
Также запланирована встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ.
В состав грузинской делегации во главе с премьером входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
За день до проведения межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами и визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан прибыла глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Это ее первый зарубежный визит в ранге главы внешнеполитического ведомства.
Бочоришвили уже встретилась с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку. На встрече главы МИД двух стран обсудили отношения Грузии и Азербайджана, проблему попыток вмешательства во внутреннюю политику стран, новые инициативы и международные проекты.
В том числе проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора, стали главной темой обсуждения министров.
Глава МИД Азербайджана также отметил важность многосторонних форматов, где Грузия и Азербайджан являются активными участниками.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.