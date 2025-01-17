https://sputnik-georgia.ru/20250117/v-tbilisi-rasshiryayut-set-stantsiy-zaryadki-elektromobiley-291783558.html

В Тбилиси расширяют сеть станций зарядки электромобилей

В Тбилиси расширяют сеть станций зарядки электромобилей

Sputnik Грузия

Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T11:58+0400

2025-01-17T11:58+0400

2025-01-17T11:58+0400

грузия

новости

общество

электромобили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24294/46/242944687_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_d474024d23d4f0675be2a17ea9d1aa4e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила аукцион на установку дополнительно 198 станций зарядки электромобилей по всей территории города. Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов столичной мэрии. В планах правительства – заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями. По условиям аукциона каждая станция зарядки электромобиля будет располагаться на площади один квадратный метр и ее мощность рассчитана на 30 кВт. Адреса будущих станций, которые охватывают весь город, представлены на аукционе тремя лотами – по 66 адресов в каждом. Первоначальная стоимость каждого из лотов составляет около 43,6 тысячи лари. Исторический максимум – в Грузии вырос спрос на электромобили >>Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными. Согласно данным Национальной службы статистики, в Грузии на конец 2024 года было зарегистрировано 7 777 электромобилей, и за последний год их число увеличилось на 2 725 единиц. По данным Сакстата, в период с января по ноябрь в страну было импортировано 4 711 электромобилей на сумму 91,6 миллиона доллара. Основная часть электромобилей поступает в Грузию из США , Китая и Японии. На экспорт из Грузии было отправлено 985 автомобилей на сумму 24,6 миллиона долларов. Основные страны, куда отправляются электромобили из Грузии, – Кыргызстан, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, электромобили