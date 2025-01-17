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В Тбилиси расширяют сеть станций зарядки электромобилей
В Тбилиси расширяют сеть станций зарядки электромобилей
Sputnik Грузия
Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T11:58+0400
2025-01-17T11:58+0400
2025-01-17T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила аукцион на установку дополнительно 198 станций зарядки электромобилей по всей территории города. Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов столичной мэрии. В планах правительства – заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями. По условиям аукциона каждая станция зарядки электромобиля будет располагаться на площади один квадратный метр и ее мощность рассчитана на 30 кВт. Адреса будущих станций, которые охватывают весь город, представлены на аукционе тремя лотами – по 66 адресов в каждом. Первоначальная стоимость каждого из лотов составляет около 43,6 тысячи лари. Исторический максимум – в Грузии вырос спрос на электромобили >>Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными. Согласно данным Национальной службы статистики, в Грузии на конец 2024 года было зарегистрировано 7 777 электромобилей, и за последний год их число увеличилось на 2 725 единиц. По данным Сакстата, в период с января по ноябрь в страну было импортировано 4 711 электромобилей на сумму 91,6 миллиона доллара. Основная часть электромобилей поступает в Грузию из США , Китая и Японии. На экспорт из Грузии было отправлено 985 автомобилей на сумму 24,6 миллиона долларов. Основные страны, куда отправляются электромобили из Грузии, – Кыргызстан, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, электромобили
грузия, новости, общество, электромобили
В Тбилиси расширяют сеть станций зарядки электромобилей
Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила аукцион на установку дополнительно 198 станций зарядки электромобилей по всей территории города.
Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов столичной мэрии. В планах правительства – заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями.
По условиям аукциона каждая станция зарядки электромобиля будет располагаться на площади один квадратный метр и ее мощность рассчитана на 30 кВт.
Адреса будущих станций, которые охватывают весь город, представлены на аукционе тремя лотами – по 66 адресов в каждом. Первоначальная стоимость каждого из лотов составляет около 43,6 тысячи лари.
Все зарядные станции для электромобилей будут бесплатными.
Согласно данным Национальной службы статистики, в Грузии на конец 2024 года было зарегистрировано 7 777 электромобилей, и за последний год их число увеличилось на 2 725 единиц.
По данным Сакстата, в период с января по ноябрь в страну было импортировано 4 711 электромобилей на сумму 91,6 миллиона доллара. Основная часть электромобилей поступает в Грузию из США , Китая и Японии.
На экспорт из Грузии было отправлено 985 автомобилей на сумму 24,6 миллиона долларов. Основные страны, куда отправляются электромобили из Грузии, – Кыргызстан, Казахстан и Армения.