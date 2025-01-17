https://sputnik-georgia.ru/20250117/vsemirnyy-bank-gruzii-peresmotrel-prognoz-rosta-vvp-dlya-gruzii-291791154.html
Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии
Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии
Sputnik Грузия
В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T19:51+0400
2025-01-17T19:51+0400
2025-01-17T19:51+0400
экономика
грузия
новости
всемирный банк
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283545477_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6668ed484b9592388bcfb6e1951da5c9.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экономический рост в Грузии в 2024 году ожидается на уровне 9%, говорится в Докладе о перспективах мировой экономики Всемирного банка. Таким образом Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП для Грузии с 7,5 до 9%. В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году. В целом по региону Южного Кавказа Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста до 3,9% в 2025 году и 3,4% – в 2026 году. Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Власти Грузии также придерживаются годового прогноза на 2024 год на уровне 9%. Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году >>Как отметил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами. По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283545477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e426619fe314090d7cbb820d596098e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, всемирный банк
экономика, грузия, новости, всемирный банк
Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии
В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экономический рост в Грузии в 2024 году ожидается на уровне 9%, говорится в Докладе о перспективах мировой экономики Всемирного банка.
Таким образом Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП для Грузии с 7,5 до 9%.
В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году.
"Прогнозируется, что рост в Армении и Грузии снизится до потенциальных темпов, поскольку такие факторы, как реэкспорт, приток посетителей и рост реальной заработной платы, поддерживавшие рост в 2024 году, нормализуются", – говорится в докладе.
В целом по региону Южного Кавказа Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста до 3,9% в 2025 году и 3,4% – в 2026 году.
Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Власти Грузии также придерживаются годового прогноза на 2024 год на уровне 9%.
Как отметил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами.
По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%.