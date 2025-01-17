https://sputnik-georgia.ru/20250117/vsemirnyy-bank-gruzii-peresmotrel-prognoz-rosta-vvp-dlya-gruzii-291791154.html

Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии

Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии

Sputnik Грузия

В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T19:51+0400

2025-01-17T19:51+0400

2025-01-17T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Экономический рост в Грузии в 2024 году ожидается на уровне 9%, говорится в Докладе о перспективах мировой экономики Всемирного банка. Таким образом Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП для Грузии с 7,5 до 9%. В 2025 году международный институт ожидает рост экономики Грузии на 6%, и на 5% – в 2026 году. В целом по региону Южного Кавказа Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста до 3,9% в 2025 году и 3,4% – в 2026 году. Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Власти Грузии также придерживаются годового прогноза на 2024 год на уровне 9%. Аналитики снизили прогноз роста экономики Грузии в 2024 году >>Как отметил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами. По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, всемирный банк