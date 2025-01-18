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Доходы от туризма в Грузии побьют очередной рекорд – прогноз аналитиков

Доходы от туризма в Грузии побьют очередной рекорд – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

В декабре доходы от туризма снизились на 10,1% и составили всего 220 миллионов долларов 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T09:01+0400

2025-01-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Уровень доходов от туризма составит 4,4 миллиарда долларов в 2024 году, говорится в прогнозе инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным с 1 января по 30 сентября 2024 года, доходы страны от международных путешественников составили 3,5 миллиарда долларов, что на 6,5% больше аналогичных данных 2023 года. Аналитики компании предполагают, что доход от туризма в 2024 году на 5,5% превысит рекордный показатель 2023 года в 4,1 миллиарда долларов. В то же время аналитики отмечают, что, по их оценке, в декабре доходы от туризма снизились на 10,1% и составили всего 220 миллионов долларов. Визиты в Грузию Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Грузия завершила 2024 год с рекордом по туризму – первый комментарий >>Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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