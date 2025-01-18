https://sputnik-georgia.ru/20250118/mezhdunarodnye-kompanii-proyavlyayut-interes-k-stroitelstvu-novogo-aeroporta-v-tbilisi-291799730.html

Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси

Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси

Sputnik Грузия

По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T19:08+0400

2025-01-18T19:08+0400

2025-01-18T19:08+0400

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

европа

вазиани

тбилиси

грузия

экономика

новости

аэропорт тбилиси

аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22883/40/228834040_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_158de6000d2201e2b3be9f45fa8e4f6a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Международные компании, как из Европы, так и из Азии, проявляют интерес к проекту строительства нового тбилисского международного аэропорта в поселке Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. По его словам, к строительству нового аэропорта интерес также проявила и компания TAV Georgia, которая сейчас управляет Тбилисским международным аэропортом. "TAV Georgia лучше всех знает грузинский рынок и проявляет к нему интерес, однако пока рано говорить о том, как будут развиваться переговоры и какая компания будет управлять аэропортом Вазиани", – сказал Каркашадзе. По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. Зачем нужен новый аэропорт? Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Для того, чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

вазиани

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

tav georgia, тбилисский международный аэропорт, европа, вазиани, тбилиси, грузия, экономика, новости, аэропорт тбилиси, аэропорт, объединение аэропортов грузии