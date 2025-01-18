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Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси
Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси
Sputnik Грузия
По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Международные компании, как из Европы, так и из Азии, проявляют интерес к проекту строительства нового тбилисского международного аэропорта в поселке Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. По его словам, к строительству нового аэропорта интерес также проявила и компания TAV Georgia, которая сейчас управляет Тбилисским международным аэропортом. "TAV Georgia лучше всех знает грузинский рынок и проявляет к нему интерес, однако пока рано говорить о том, как будут развиваться переговоры и какая компания будет управлять аэропортом Вазиани", – сказал Каркашадзе. По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. Зачем нужен новый аэропорт? Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Для того, чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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tav georgia, тбилисский международный аэропорт, европа, вазиани, тбилиси, грузия, экономика, новости, аэропорт тбилиси, аэропорт, объединение аэропортов грузии
tav georgia, тбилисский международный аэропорт, европа, вазиани, тбилиси, грузия, экономика, новости, аэропорт тбилиси, аэропорт, объединение аэропортов грузии
Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси
По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Международные компании, как из Европы, так и из Азии, проявляют интерес к проекту строительства нового тбилисского международного аэропорта в поселке Вазиани, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта.
"Мы видим невероятно большой интерес к аэропорту Вазиани с разных направлений. Он не сосредоточен только в одном регионе. Интерес есть и у европейских, и у азиатских, и у ближневосточных игроков. Почти все крупные, известные на международном уровне игроки проявляют интерес", – сказал Каркашадзе в эфире радио "Коммерсант".
По его словам, к строительству нового аэропорта интерес также проявила и компания TAV Georgia, которая сейчас управляет Тбилисским международным аэропортом.
"TAV Georgia лучше всех знает грузинский рынок и проявляет к нему интерес, однако пока рано говорить о том, как будут развиваться переговоры и какая компания будет управлять аэропортом Вазиани", – сказал Каркашадзе.
По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год.
Зачем нужен новый аэропорт?
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Для того, чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.